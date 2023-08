Zdarzenie miało miejsce w Westland w amerykańskim stanie Michigan. W miejscowości znajdującej się w pobliżu Detroit organizowany jest doroczny letni piknik rodzinny Blues, Brews and BBQ. To podczas niego w 4 sierpnia doszło do wypadku.

W związku z wydarzeniem oprócz muzyków, piwowarów i fanów grillowania, swoje atrakcje przygotowała również straż pożarna. Towarzyszyła im Bella - pies wytresowany do identyfikacji łatwopalnych materiałów, a jednocześnie maskotka lokalnej komendy straży pożarnej.

Michigan. Pies uruchomił wózek golfowy. Wózek potrącił 4-latkę

Podczas festiwalu Bella miała leżeć na siedzeniu w znajdującym się na miejscu wózku golfowym. Gdy z niego zeskakiwała, przez przypadek przycisnęła pedał gazu. "Niestety, zanim strażacy zdążyli zatrzymać wózek i wyciągnąć kluczyk, pojazd uderzył czteroletnią dziewczynkę i przejechał przednim kołem po jej lewej nodze" - oświadczyła komenda straży pożarnej.

W dalszej części komunikatu czytamy, że na zdarzenie natychmiast zareagował znajdujący się na miejscu zespół strażaków i ratowników medycznych. Dziecko było wstrząśnięte, ale nie miało widocznych śladów poważnych obrażeń. Matka dziewczynki odmówiła leczenia i nie wyraziła zgody na przewiezienie dziecka do szpitala. "Na szczęście dziecko po paru minutach od incydentu wróciło do jedzenia popcornu, a w przeciągu 10 minut skakało na dmuchanym zamku" - poinformowali strażacy.

Na post straży pożarnej odpowiedziała również matka dziewczynki. "Szczęśliwie skończyło się na siniaku na ręce, ale córka była i nadal jest bardzo przestraszona" - skomentowała. "Cieszę się, że nikomu nie stała się poważna krzywda".

USA. Rośnie liczba wypadków z udziałem wózków golfowych

Jak podaje portal CBS News za raportem Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej (AAP), wzrost popularności wózków golfowych jako środków transportu przyczynił się również do ich częstszego udziału w wypadkach. Z danych opublikowanych przez AAP możemy dowiedzieć się, że ofiarą aż połowy z nich padają dzieci do 12 roku życia.