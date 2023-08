Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 5 na 6 sierpnia w jednym z parków rozrywki na południu Francji. Wstępne doniesienia prokuratury wskazały, że to wiatr spowodował wypadek na karuzeli, w którym zginął 17-latek, a 19-letnia dziewczyna została poważnie ranna.

REKLAMA

Zobacz wideo Potężne gradobicie we Francji. Było bardzo niebezpiecznie!

Francja. Tragiczny wypadek na karuzeli. Nie żyje 17-latek

Około godziny 2 w nocy 17-latek oraz 19-latka bawili się na atrakcji nazwanej Adrenaline, na której przejażdżka ma symulować skok na bungee. Jej mechanizm polega na wzniesieniu na wysokość około 60 metrów dwóch osób przypiętych do liny specjalnymi uprzężami. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości pasażerowie karuzeli zjeżdżają po linie z prędkością około 110 km/h. W komunikacie prasowym prokurator Raphael Balland przekazał, że według wstępnych ustaleń śledztwa, obie ofiary "zderzyły się z przeszkodami podczas upadku". W wyniku poniesionych obrażeń 17-latek zmarł. Ciężko ranna 19-latka została przewieziona do szpitala w Montpellier. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z ustaleń serwisu tf1info.fr wynika, że obie ofiary uderzyły w jeden z filarów atrakcji, co doprowadziło do tragedii. Zdaniem śledczych mogło do tego dojść w wyniku działania silnego wiatru, który w nocy z soboty na niedzielę osiągał prędkość nawet 80 km/h. Dochodzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci i nieumyślnego spowodowania obrażeń zostało wszczęte przez prokuraturę z miasta Beziers.

Francja.Półnaga kobieta z ogoloną głową twierdzi, że mąż więził ją 12 lat

Francja. W parku Luna od lat dochodziło do wypadków

Według informacji przekazanych przez serwis francetvinfo.fr na czas śledztwa atrakcja została zamknięta. Balland przekazał, że w sprawie zostało zatrzymanych czterech mężczyzn, "w tym kierownik parku Luna". Po kilku godzinach wszyscy zostali jednak wypuszczeni z aresztu. Wiadomo także, że w przeszłości w parku rozrywki zdarzały się już wypadki. W 2015 roku na jednej z atrakcji pękła guma, przez co ranna została jedna osoba. Trzy lata później dwóch 13-latków także zostało rannych na terenie parku rozrywki, kiedy korzystali z innej atrakcji. Z kolei w 2019 roku Adrenaline, na którym w miniony weekend zginął 17-latek, została tymczasowo zamknięta po tym, jak korzystający z niej mężczyzna doznał urazu głowy.