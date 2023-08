Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia opublikowała raport pokazujący, że w Wielkiej Brytanii rośnie liczba przypadków zakażenia koronawirusem, o czym poinformowało w poniedziałek BBC. Wpływa na to w dużej mierze szybkie rozprzestrzenianie się po kraju nowego wariantu SARS-CoV-2, oznaczanego jako EG.5 i nazywanego "Eris". Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że w ostatnim czasie zasięg występowania Eris znacznie się zwiększył. Obecnie można mówić już o zjawisku globalnym.

Wielka Brytania. Eris, nowy wariant koronawirusa, odpowiada już za ok. 14 proc. zakażeń COVID-19

Jak podaje serwis plymouthherald.co.uk, Wielka Brytania została zalana falą zakażeń nowego wariantu COVID-19. Okazuje się, że Eris jest to drugi najczęściej występujący szczep po wariancie Arcturus. Według szacunków obecnie 805 tys. 411 osób mierzy się z koronawirusem.

Brytyjczycy nowy wariant koronawirusa zaobserwowali po raz pierwszy w lipcu. Jak informuje portal firstpost.com, Eris odpowiada obecnie za ok. 14 proc. przypadków COVID-19 w Wielkiej Brytanii. T

Wśród objawów nowej mutacji SARS-CoV-2 wymienia się katar, ból głowy oraz gardła, a także zmęczenie. Brytyjscy urzędnicy podkreślili, że warto zachowywać ostrożność i monitorować rozwój sytuacji, mając na uwadze najnowsze statystyki dotyczące koronawirusa. Eksperci stwierdzili jednocześnie, że nie ma na razie danych, które mogłyby świadczyć o tym, że Eris stanowi większe zagrożenie niż wcześniej występujące szczepy.

Nowy wariant SARS-CoV-2 jest już w 45 krajach. WHO o Eris: Dwukrotny wzrost w ciągu miesiąca

Światowa Organizacja Zdrowia nadała w lipcu odmianie EG.5 status "wariantu znajdującego się pod obserwacją", co opisał portal wionews.com. Eksperci WHO odnotowali także szybki wzrost liczby przypadków występowania Eris na całym świecie. Od połowy czerwca do połowy lipca globalny zasięg występowania tej mutacji zwiększył się dwukrotnie. Nowy wariant wykryto już w 45 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej.