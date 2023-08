Korea Południowa ewakuuje harcerzy. Wśród nich znajdują się dzieci i młodzież z Polski

Południowokoreańskie media poinformowały, że na miejsce zlotu - Buan, które zlokalizowane jest na południu kraju, przyjechało ponad tysiąc autobusów. Mają one rozwieźć uczestników spotkania harcerzy w bezpieczne miejsca w ośmiu prowincjach.



World Scout Jamboree to jeden z największych zlotów harcerzy na świecie. W tym roku do Korei Południowej przyjechała młodzież ze 156 krajów, w tym z Polski. Kolejny zlot ma odbyć się za cztery lata na Wyspie Sobieszewskiej w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Niecodzienne zjawisko nad gdańską Wyspą Sobieszewską: chmura szelfowa

Korea Południowa przygotowuje się na tajfun Khanun. Ewakuuje harcerzy ze zlotu

Ewakuowani harcerze trafią głównie do szkół i akademików. "Władze samorządowe sprawdzają teraz czystość w nowych miejscach zakwaterowania, w tym toalety i przygotowują opiekę medyczną, aby zapewnić bezpieczny i jak najbardziej komfortowy pobyt" - przekazał w oświadczeniu koreański minister spraw wewnętrznych Lee Sang-Min.

Podharcmistrzyni Olga Junkuszew powiedziała Polskiemu Radiu, że wśród harcerzy z Polski panuje dobra atmosfera, a młodzi ludzie są spokojni i cieszą się, że będą mogli kontynuować zlot w nowym miejscu. Druhna przekazała również, że wszystko było bardzo dobrze przygotowane. - Harcerki i harcerze spakowali się jeszcze wczoraj wieczorem tak, żeby dzisiaj od godziny 8:00 być gotowym, żeby wsiąść do autobusów i odjechać na nowe miejsce zlotu. Nasza reprezentacja będzie znajdować się w dwóch akademikach w Joenju oraz w Iksan - przekazała.

Wybory 2023. Nieoficjalnie: Andrzej Duda zwrócił się do PKW o zaopiniowanie terminu 15 października

Tajfun Khanun w czwartek ma uderzyć w Koreę Południową

Powodem ewakuacji jest tajfun Khanun, który nadciąga nad Koreę Południową i ma uderzyć w ten kraj w czwartek 10 sierpnia. Meteorolodzy zapowiadają wiatr z prędkością dochodzącą do 150 kilometrów na godzinę oraz ulewy, które mogą wywołać podtopienia.

Harcerze nie muszą już mówić w przyrzeczeniu o Bogu. Zmiana w ZHP

Z powodu tajfunu wizytę w Korei Południowej odwołał wcześniej prezydent Andrzej Duda. Wizyta miała potrwać od środy 9 sierpnia do piątku. Polityk miał wziąć udział m.in. właśnie w harcerskim jamboree.