Ukraina zaoferowała Słowenii pomoc w walce z powodzią. Chorwacja walczy o utrzymanie wałów

Słowenia od kilku dni zmaga się z efektami powodzi, które nastąpiły wskutek gwałtownych opadów deszczu. Premier kraju Robert Golob przekazał, że jest to "największa klęska żywiołowa w najnowszej historii Słowenii", która dotknęła dwie trzecie kraju. Swoją pomoc zaproponowała temu krajowi m.in. Ukraina.

Słowenia walczy ze skutkami powodzi. Ukraina zaoferowała swoją pomoc

Rzecznik resortu spraw zagranicznych Ukrainy Ołeh Nikołenko poinformował w swoich mediach społecznościowych, że Ukraina oferuje Słowenii helikopter do pokonania skutków powodzi. "W związku z potężnymi powodziami, które objęły prawie dwie trzecie terytorium Słowenii, Ukraina jest gotowa udzielić Słowenii pomocy humanitarnej w walce z konsekwencjami klęski żywiołowej poprzez wysłanie ukraińskiego helikoptera" - napisał rzecznik. "Ukraina zrobi wszystko, aby wesprzeć potrzebujących przyjaciół i partnerów, tak jak stoją ramię w ramię z narodem ukraińskim, pomagając nam odeprzeć rosyjską agresję" - dodał polityk.

Powodzie w Europie. W Słowenii kolejna ofiara, Chorwacja walczy

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński wyraził solidarność i złożył kondolencje z powodu ofiar powodzi oraz zniszczeń, jakie powstały w kraju na skutek wezbrania wody. "Składam szczere kondolencje zaprzyjaźnionej Słowenii z powodu trwającej powodzi, która już teraz spowodowała zniszczenia na dużą skalę i ofiary. Życzę wszystkim osobom, które poniosły obrażenia szybkiego powrotu do zdrowia, przezwyciężenia skutków katastrofy, odbudowy domów i infrastruktury" - napisał Wołodymyr Zełeński.

Chorwacja walczy o utrzymanie wałów. Powodzie w Słowenii doprowadziły do wielu strat, są ofiary śmiertelne

Jak donosi Informacyjna Agencja Radiowa, nie tylko Słowenia walczy z powodzią. W Chorwacji przez całą noc trwała walka o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w północno-wschodniej części kraju. Rzeka Drawa wylała dotąd w kilku miejscach, ale nie wiadomo, kiedy nadejdzie szczyt fali powodziowej. Obecnie najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w rejonie gminy Hlebin. W osadzie Gabajeva Greda zaczęły przeciekać wały, co doprowadziło do zalania kilkunastu domów. Na miejscu pracuje ponad trzystu strażaków, którzy próbują zapobiec temu, by woda nie uszkodziła wałów. Rano woda z potoku Gliboki (z dawnego biegu Drawy) przybrała metr wysokości i wylała z koryta, zalewając w ciągu godziny wiele domów w gminie Peteranec.

Ambasada RP: "Zalecamy omijać Słowenię". Woda zmiotła niemal wszystko

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, gwałtowne opady deszczu w Słowenii doprowadziły do zalania zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych dróg. Ponadto powstały groźne osuwiska, przez które zamknięto przejazdy. Służby zostały postawione w stan pełnej gotowości. Straż pożarna interweniowała już kilka tysięcy razy. Powódź doprowadziła do utraty dobytku wielu mieszkańców i śmierci sześciu z nich. Skala szkód jest szacowana na ponad pół miliarda euro. Jedynie właściciele lokalnych firm ponieśli straty na kwotę 250 milionów euro.