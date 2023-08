Zobacz wideo Ukraina zdemontowała herb ZSRR z pomnika "Matki Ojczyzny". Zastąpił go trójząb

Guntis Pujatas, szef łotewskiej straży granicznej, zwrócił uwagę na to, że w ostatnim czasie na granicę białorusko-łotewską zaczęło trafiać wielu migrantów z krajów afrykańskich. Jego zdaniem to znacząca zmiana. Wcześniej granicę próbowali sforsować przede wszystkim migranci z Iraku. Tymczasem to właśnie m in. w Afryce wagnerowcy prowadzą werbunek ludzi - stwierdził w wywiadzie dla łotewskiego portalu Delfi przedstawiciel służb.

Wagnerowcy mogli próbować przekroczyć łotewską granicę

W opinii Guntisa Pujatasa nie można wykluczyć, że wśród tych migrantów mogą być właśnie osoby zwerbowane przez najemników. W rozmowie z portalem Delfi szef łotewskiej straży granicznej odniósł się też do pomysłu całkowitego zamknięcia granicy z Białorusią. Jego zdaniem, o ile ułatwiłoby to prace jego ludziom, to jest to raczej niemożliwe, ponieważ łotewscy obywatele nie mieliby możliwości powrotu do kraju.

Łotewskie służby, podobnie jak polskie i litewskie, od dwóch lat zmagają się z osobami, które nielegalnie próbują przedostać się na ich terytorium. Z ich informacji wynika, że tym roku udaremniono ponad pięć tysięcy takich przypadków. W zeszłym tygodniu straż graniczna zauważyła, że kilku migrantom w przekroczeniu granicy pomogli białoruscy funkcjonariusze. Najpierw uszkodzili ogrodzenie na granicy, a później je naprawili, aby osoby te nie mogły wrócić na Białoruś.

Straż Graniczna Łotwy: Prowokacja na granicy z Białorusią

O prowokacji na granicy białorusko-łotewskiej informuje także serwis BNN, który powołuje się na Komendę Główną Państwowej Straży Granicznej. W niedzielę 6 sierpnia doszło do kolejnej prowokacji na łotewsko-białoruskiej granicy państwowej, która polegała na zerwaniu drutów w niezależnej konstrukcji ogrodzenia i nielegalnym wejściu na Łotwę. Pogranicznicy z oddziału w Kaplavie, nadzorujący granicę z Białorusią raportowali, że zaobserwowali kilka osób, które po pokonaniu ogrodzenia nielegalnie wjechały na Łotwę. Wszyscy sprawcy zostali zatrzymani i zawróceni przez granicę na Białoruś - informuje portal.

SG: Minionej dobry 12 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski

We wtorek rano polska Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby 112 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. To przedstawiciele z 15 państw: Maroka, Nepalu, Senegalu, Sri Lanki, Jemenu, Indii, Syrii, Iranu, Egiptu, Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Algierii, Somalii i Etiopii. Na odcinku w Michałowie obywatel Senegalu przeprawił się przez Istoczankę, a na odcinku w Bobrownikach Marokańczyk przeprawił się przez Świsłocz. "Na odcinku w Dubiczach Cerkiewnych za pomocnictwo zatrzymano kobietę i mężczyznę z Litwy - dwoma pojazdami przewozili łącznie jedenastu obywateli Syrii" - przekazała Straż Graniczna.

490 osób usłyszało w tym roku zarzuty za transport nielegalnych migrantów. Większość z nich to obcokrajowcy. Zarzuty dotyczyły próby przedostania się w rejon granicy od strony polskiej, aby odebrać nielegalnych migrantów i przewieźć ich do Niemiec.

