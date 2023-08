Estonia nie pójdzie w ślady Litwy i Łotwy. Chodzi o deportację Rosjan i Białorusinów

Zobacz wideo Ukraina zdemontowała herb ZSRR z pomnika "Matki Ojczyzny". Zastąpił go trójząb

Estoński szef MSW Lauri Läenemets, cytowany przez portal err.ee, przekazał, że rząd w Tallinie nie planuje wprowadzenia ankiet dla mieszkających w Estonii obywateli Rosji i Białorusi. - W rzeczywistości nie daje ona żadnego rzeczywistego obrazu osób, które mogą stanowić zagrożenie. Ci ludzie są bardzo dobrzy w kłamaniu i zapisywaniu tego, co chcemy usłyszeć lub zobaczyć na formularzu - przekazał. Jak podkreślił, warunkiem odnowienia pozwolenia na pobyt jest umiejętność posługiwania się językiem estońskim. W tej kwestii, jak dodał Läenemets, nie są planowane zmiany.

Minister podkreślił, że osoby o prorosyjskich poglądach, które mogą stanowić zagrożenie dla państwa, będą poszukiwane przez Służbę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wcześniej Litwa odebrała części Białorusinów i Rosjan zezwolenia na pobyt w kraju. Rząd w Wilnie ocenił, że 910 Białorusinów i 254 Rosjan stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy. Departament Migracji poinformował, że w ubiegłym roku wprowadzony został kwestionariusz dla rosyjskich i białoruskich obywateli ubiegających się o pobyt. Znajduje się tam punkt nakazujący ustosunkowanie się wobec agresji Rosji na Ukrainę. Stanowi to podstawę do uznania czy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Tymczasem w przyszłym miesiącu władze Łotwy planują wysłać do sześciu tysięcy rosyjskich obywateli listy z prośbą o opuszczenie kraju. Sprawa dotyczy jednak tylko osób, które nie przystąpiły do egzaminu z języka łotewskiego. Rok temu parlament w Rydze przyjął przepisy, w myśl których obywatele Rosji mogą otrzymać pozwolenie na pobyt stały tylko po udowodnieniu znajomości języka państwowego. Do egzaminu powinno było przystąpić w sumie 18 tysięcy osób. Ci, którzy tego nie zrobili, będą mieli trzy miesiące na opuszczenie Łotwy.