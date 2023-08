Zobacz wideo Spotkanie Donalda Tuska z sympatykami. "Wolę rudego niż łupieżcę"

Manfred Weber, należący do CSU przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, który na tym stanowisku zastąpił Donald Tuska w 2022 roku, udzielił wywiadu niemieckiej telewizji ZDF. Mówił w nim między innymi o wyzwaniach, z jakimi współcześnie mierzy się Europa. Lider ugrupowania, w którego w Parlamencie Europejskim należą posłowie PO, podkreślił, że "Unia Europejska jest najlepszą Europą, jaką kiedykolwiek mieliśmy i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby AfD nie rosła".

Weber mówi o "przeciwnikach" politycznych w Polsce i Francji. Morawiecki wzywa do debaty

Prowadzący wywiad pyta o politycznych przeciwników w Europie, między innymi Giorgię Meloni we Włoszech i jej rząd oraz ugrupowania prawicowe w innych krajach Unii Europejskiej. Weber wylicza trzy - jego zdaniem - podstawowe warunki, które muszą akceptować jego polityczni partnerzy:

wsparcie dla Ukrainy,

"kształtowanie Europy w pozytywny sposób, a nie chęć jej likwidacji, do czego dąży AfD [Alternatywa dla Niemiec]"

poszanowanie zasad praworządności.

- Każda partia musi zaakceptować rządy prawa, to jest zapora ogniowa przed przedstawicielami PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media Te trzy zasady muszą być przestrzegane. Kto je akceptuje, może być partnerem demokratycznym - konkurentem, ale demokratycznym partnerem. A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji czy PiS w Polsce, są przeciwnikami i walczymy z nimi - podsumował Weber.

Cały wywiad z Manfredem Weberem w oryginale można zobaczyć na stronie ZDF.

Morawiecki wzywa Webera do telewizyjnej debaty

Politycy Prawa i Sprawiedliwości posługują się błędnym tłumaczeniem: zamiast słowa "przeciwnik" używają "wróg" - zwrócił na to uwagę historyk prof. Stanisław Żerko.

Wyraźnie słychać, że Weber powiedział o PiS-ie "przeciwnik" (Gegner), a nie "wróg" (Feind). Kto jest autorem tego fałszerstwa?

- pyta historyk, niemcoznawca, profesor nauk humanistycznych z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Premier wezwał szefa Europejskiej Partii Ludowej do debaty. "Miarka się przebrała. Manfred Weber, który na co dzień posługuje się Donaldem Tuskiem jako swoim pomocnikiem w Polsce, znów zaatakował. Wzywam na telewizyjną debatę 2 października. Jeszcze dziś wyślę szczegóły" - poinformował na Twitterze Mateusz Morawiecki. "Nie pozwolę, by wybory w Polsce były tak szkalowane. [...] Manfred Weber nazwał nas swoimi wrogami To kolejna taka wypowiedź. Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą" - mówi szef polskiego rządu i wzywa Webera do "starcia".

PiS grzmi po słowach Webera: Otwarcie atakują polski rząd

Na wywiad Webera ostro zareagowali również inni politycy PiS-u, także pisząc o "wrogach". "Niemiecki polityk Manfred Weber mówi otwarcie, że chce zwalczać Prawo i Sprawiedliwość. Niemcy - wspierając swojego pupila Tuska - już otwarcie atakują polski rząd" - napisał Jacek Sasin w poniedziałek wieczorem na Twitterze [obecnie portal X].

Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zaatakował PO: "Myślicie Państwo, że Platforma Obywatelska zareaguje - czy też jak zwykle przyłączy się do swoich niemieckich kolegów/mocodawców/sponsorów".

O "bezczelności" napisała była premierka, a obecna europosłanka PiS-u Beata Szydło. "Manfred Weber, niemiecki szef frakcji politycznej Donalda Tuska, oficjalnie ogłosił, że rząd Polski jest 'wrogiem', który będzie 'zwalczany'. Wypowiedź Webera to - nawet jak na Niemca - skrajny przykład bezczelności. A także złamanie wszelkich zasad obowiązujących w europejskiej polityce. [...] Dlatego, Herr Weber, zostaw Polskę w spokoju" - zaapelowała.

