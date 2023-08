William Friedkin urodził się w 1935 r. w Chicago, był synem emigrantów z Ukrainy. Karierę reżyserską rozpoczął od programów telewizyjnych realizowanych na żywo i filmów dokumentalnych. Jego pierwszym filmem fabularnym były "Dobre czasy" z 1967 r., w którym wystąpili Cher i Sonny Bono.

REKLAMA

Zobacz wideo Piosenki, wiersze, książki. Piękne utwory, które powstały po stracie bliskich

William Friedkin nie żyje. Reżyser "Egzorcysty" miał 87 lat

Jeden z najgłośniejszych filmów Friedkina - "Francuski łącznik" z 1971 r. - otrzymał pięć Oscarów, w tym za najlepszą reżyserię. Artysta był też nominowany do Oscara za film "Egzorcysta" z 1973 r., ostatecznie jednak nie otrzymał statuetki. Łącznie film nominowano w dziesięciu kategoriach, nagrodę przyznano za scenariusz i dźwięk.

Friedkin wyreżyserował też filmy takie jak m.in. "The Boys in the Band", "Cena strachu", "Skok na Brinka", "Zadanie specjalne", "Żyć i umrzeć w Los Angeles", "Fobia" i "Zabójczy Joe". Reżyser był czterokrotnie żonaty. Jego ostatnią małżonką była Sherry Lansing, którą poślubił w 1991 r. Miał dwójkę dzieci. Artysta zmarł w swoim domu w Los Angeles. Jako przyczynę śmierci podano niewydolność serca i powikłania związane z zapaleniem płuc.