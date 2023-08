"Wojtek z Zanzibaru" z zarzutem udziału w grupie przestępczej. Prokuratura wydała list gończy

Gdańscy śledczy wydali postanowienie o postawieniu Wojciechowi Żabińskiemu, Dominikowi Żabińskiemu oraz Katarzynie Zmarzlik zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zdaniem Prokuratury Regionalnej Żabińscy i Zmarzlik mieli wprowadzić turystów w błąd co do zamiaru zrealizowania wycieczek na Zanzibar.

W błąd miały zostać również wprowadzone osoby, którym oferowano zakup nieruchomości na wyspie. W zarzutach uwzględniono też prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. Łącznie liczba pokrzywdzonych to 254 osoby, w tym 240 w związku z organizacją wycieczek (straty w wysokości 2,7 mln zł), a 14 w związku z umowami dotyczącymi nieruchomości (4,1 mln zł). O zarzutach jako pierwszy poinformował w weekend portal Trojmiasto.pl.

Żabiński jest już poszukiwany listem gończym od lipca ubiegłego roku. Jak opisywaliśmy w grudniu 2021 r., w związku ze swoją poprzednią działalnością biznesową został skazany na dwa lata i dwa miesiące więzienia przez polski sąd m.in. za oszustwo. Żabiński nie stawił się jednak do odbywania kary.

Wojciech Żabiński i hotele na Zanzibarze

Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, Wojciech Żabiński od lat prowadził na Zanzibarze obiekty pod marką PiliPili, wcześniej chętnie opisywane przez media i odwiedzane przez celebrytów. W lutym ubiegłego roku ogłosił nagle, że obiekty hotelowe działające na Zanzibarze wstrzymują działalność. Z informacji przekazywanych nam przez byłych pracowników i turystów wynikało, że Pili Pili rzeczywiście od dłuższego czasu borykało się z problemami. Pracownicy skarżyli się na opóźnienia w wypłatach, a turyści - na coraz gorszą jakość pobytu czy braki w towarach.

W praktyce nagła decyzja o przerwaniu działalności na kilka miesięcy oznaczała, że odwołano pobyty turystów, którzy mieli przylecieć na Zanzibar. Żabiński informował także, że kupione przez turystów vouchery i Pili Pili Punkty (umożliwiające płacenie na miejscu za różne usługi) pozostają bezterminowe. We wpisie nie znalazła się jednak informacja, czy będzie można uzyskać zwrot wpłaconych pieniędzy. Przedsiębiorca tłumaczył, że można zmienić termin pobytu na późniejszy. Wtedy do prokuratury zaczęli zgłaszać się turyści, którzy poczuli się oszukani w związku z odwołaniem pobytów. Kilka miesięcy później PiliPili zaczęło wznawiać działalność. Jak wynika ze strony internetowej PiliPili, obecnie pod tą marką działa siedem obiektów hotelowych.

Wojciech Żabiński. Wydano list gończy

Kolejny wątek w prokuratorskim śledztwie dotyczy zakupu nieruchomości. Żabiński zachęcał bowiem Polaków do inwestowania w domki lub apartamenty na Zanzibarze. Rozpoczął dwie inwestycje - Natural Park (setka willi stojąca nad oceanem w dziesięciu rzędach) i Orient Beach Resort (kompleks apartamentów i kilku domów). Schemat był następujący: polski inwestor wpłaca pieniądze, po wybudowaniu obiektu mieszkają w nim turyści, a inwestor co miesiąc otrzymuje czynsz (sam może spędzić w obiekcie kilka tygodni w roku). Przykładowo, domy w kompleksie Natural Park kosztowały od 170 do 250 tys. dolarów.

Obie inwestycje zaliczyły opóźnienia. Z naszych ustaleń wynikało, że według stanu na luty 2022 r. powstały dwa pierwsze rzędy domów w Natural Parku, a budowa trzeciego była ukończona na poziomie ok. 40 proc. Żabiński deklarował wcześniej, że trzy rzędy będą gotowe do połowy 2021 roku. Do końca lutego 2022 r. miał zostać natomiast oddany pierwszy rząd obiektów w "Oriencie".