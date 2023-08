Ukraińskie służby: Rosjanie planowali atak w trakcie wizyty Zełenskiego. Zatrzymano szpieżkę

"SBU zatrzymała informatorkę rosyjskiego wywiadu, która w przeddzień wizyty prezydenta Ukrainy w obwodzie mikołajowskim zbierała informacje o planowanych wydarzeniach. Kobieta starała się przede wszystkim ustalić czas i listę miejsc na wstępnym planie podróży głowy państwa" - przekazała w poniedziałkowym komunikacie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Według ukraińskich agentów szpieżka miała zbadać lokalizację systemów walki elektronicznej Sił Zbrojnych Ukrainy oraz magazynów amunicji w pobliżu Oczakowa w obwodzie mikołajowskim. "Okupanci planowali wykorzystać te dane do przygotowania nowego masowego nalotu na ten region" - czytamy.

Ukraina. SBU: Zatrzymano informatorkę rosyjskiego wywiadu

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podaje, że kobietę złapano "na gorącym uczynku" podczas próby przekazywania Rosjanom informacji wywiadowczych. Wiadomo, że informatorką miała być mieszkanka Oczakowa, była sprzedawczyni w sklepie wojskowym jednej z tamtejszych jednostek wojskowych. "W celu zebrania danych wywiadowczych wroga agentka jeździła po wyznaczonym obszarze, robiąc zdjęcia lub nagrywając filmy ukraińskich obiektów. Ponadto starała się pozyskać niezbędne informacje wywiadowcze poprzez swoje koneksje, np. w instytucjach społecznych, licząc na to, że jej znajomi nieświadomie przekażą pewne informacje" - informuje SBU. Kobieta trafiła do aresztu. Grozi jej do 12 lat więzienia.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski informuje o dostawach wyposażenia dla żołnierzy

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że ministerstwo obrony przedstawiło kalendarz planowanych dostaw wyposażenia dla żołnierzy. Dodał, że podczas spotkania z ministrami rozmawiano o działaniach, mających na celu zniwelować skutki ostrzeliwania przez Rosjan obiektów cywilnych. Jak zapowiedział ukraiński prezydent, wkrótce zostaną wcielone w życie decyzje, które zmierzają do przywrócenia obecności Ukrainy w korytarzu zbożowym, pozwalającym eksportować produkty rolne przez Morze Czarne.