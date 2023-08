Upływa termin ultimatum wobec junty w Nigrze. Sąsiednie kraje zagroziły interwencją

Zobacz wideo Dorian opuszcza rodzinne Śliwice. "Boję się, że nasze drogi się rozejdą" ["Jesteśmy rodziną" - odc. 5. "Dorian"]

Do zebranych na stadionie w stolicy Nigru dołączyli przywódcy junty i 30-tysięczny obiekt został niemal całkowicie wypełniony - informuje agencja AFP. Obiekt nosi imię Seyni Kountche, przywódcy pierwszego zamachu stanu w historii Nigru, który w jego wyniku w 1974 roku został prezydentem tego państwa. Wielu obecnych tam demonstrujących miało ze sobą rosyjskie flagi i portrety puczystów. Generał Mohamed Toumba przemawiając do tłumu, ostrzegł przed próbami obalenia nowej władzy.

Zamach stanu w Nigrze Upływa czas ultimatum dla junty, sąsiednie kraje grożą interwencją

Szefowie obrony państw Afryki Zachodniej opracowali plan możliwej interwencji wojskowej w Nigrze, jeśli reżim wojskowy nie odda władzy - informował Abdel-Fatau Musah, komisarz ds. Polityki, Pokoju i Bezpieczeństwa podczas spotkania Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej w Abudży, stolicy Nigerii. Wspólnota zapowiedziała, że nie ujawni czasu ani miejsca możliwej interwencji wojskowej. Liderzy organizacji wojskowej rządzącej w Nigrze ostrzegają, że jeśli dojdzie do takiej interwencji, potraktują ją jak wypowiedzenie wojny. Po tym jak antydemokratyczny reżim obalił prezydenta Nigru Mohameda Bazouma i przejął władzę w Nigrze, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej dała czas do niedzieli na oddanie władzy w Nigrze. W przeciwnym razie zapowiada interwencję wojskową. Udział w możliwej interwencji wykluczył Czad - poinformował w piątek wieczorem tamtejszy minister obrony. Junty rządzące w Nigrze i Burkina Faso zapowiedziały, że każda tego typu interwencja będzie traktowana jak wypowiedzenie wojny obu tym krajom.

Przywódcy zamachu w Nigrze zawiesili konstytucję

Przywódcy zamachu stanu w Nigrze zawiesili konstytucję i rozwiązali wszystkie instytucje państwowe. Poinformował o tym w wystąpieniu w nigerskiej telewizji państwowej generał Abdourahamane Tchiani, który wcześniej ogłosił się nowym przywódcą państwa i określił się "przewodniczącym Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny". Generał od 2011 roku pełnił funkcję dowódcy straży prezydenckiej, której żołnierze dokonali zamachu stanu, poprzez uwięzienie prezydenta Nigru Mohameda Bazouma w pałacu prezydenckim. Junta wojskowa przekazała, że od teraz przewodniczący Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny reprezentuje Niger w stosunkach międzynarodowych, a sama Rada będzie sprawowała władzę ustawodawczą i wykonawczą, zastępując tym samym zawieszony rząd.

Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że mimo zamachu stanu do Nigru nadal dostarczana jest pomoc humanitarna, chociaż urzędnicy ONZ od tej pory nie mieli żadnego kontaktu z przywódcami junty. Najwyższa rangą przedstawicielka ONZ w Nigrze Nicole Kouassi powiedziała dziennikarzom, że sytuacja w kraju jest na razie spokojna. - Z naszej perspektywy nie widać śladu Grupy Wagnera - podkreśliła, odnosząc się do słów jej przywódcy Jewgienija Prigożyna, według którego zamach stanu to dobre wieści i który zaoferował usługi swoich bojowników. Nicole Kouassi zapewniła również, że wszyscy z 1600 pracowników ONZ w Nigrze są bezpieczni.

***

Niger. Wojskowa junta unieważniła umowy o współpracy wojskowej z Francją