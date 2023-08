Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że tegoroczne obchody święta rosyjskich sił powietrznodesantowych zostały przyćmione przez ujawnienie skali strat, które ta formacja poniosła w Ukrainie. W przemówieniu z okazji święta głównodowodzący sił powietrznodesantowych Rosji generał Michaił Tepliński poinformował, że osiem i pół tysiąca spadochroniarzy zostało rannych.

Rosyjski generał przyznał się do strat wojsk Rosji? "Potwierdza ocenę"

Obchody odbywały się 2 sierpnia, a według brytyjskiego MON dane dotyczące skali strat zostały ujawnione w sposób niezamierzony. Wideo zostało szybko usunięte z oficjalnych kanałów rosyjskiego ministerstwa obrony. Według komunikatu brytyjskiego MON potwierdza to szacunki, z których wynika, że co najmniej 50 procent z 30 tysięcy rosyjskich spadochroniarzy, wysłanych do Ukrainy w 2022 roku, zostało zabitych lub rannych.

"(Tepliński - red.) nie skomentował, ilu żołnierzy zginęło lub zostało zbyt poważnie rannych, aby powrócić do służby. Jednak ekstrapolacja danych Teplińskiego potwierdza ocenę, że co najmniej 50 procent z 30 tys. spadochroniarzy, którzy zostali wysłani dp Ukrainy w 2022 r., zostało zabitych lub rannych" - pisze brytyjski MON.

Wojna w Ukrainie. Straty w rosyjskiej armii. Raport Mediazony i Meduzy

W połowie lipca niezależne rosyjskie media (Mediazona i Meduza) opublikowały analizę strat rosyjskiej armii podczas wojny w Ukrainie. "Według naszych obliczeń, na koniec maja 2023 roku, w wojnie zginęło ok. 47 tys. rosyjskich mężczyzn w wieku poniżej 50 lat. (...) Możemy stwierdzić z 95 proc. prawdopodobieństwem, że prawdziwa liczba ofiar mieści się w przedziale od 40 tys. do 55 tys. osób. Szacunki te nie uwzględniają strat Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej" - pisała Mediazona. Szacunki objęły także liczbę rannych, choć "ze znacznie mniejszą precyzją".

\Dziennikarze w swoich obliczeniach posłużyli się publicznie dostępnym rejestrem spadkowym. "W latach 2022 i 2023 liczba spraw spadkowych dotyczących mężczyzn, zwłaszcza młodszych, gwałtownie wzrosła. Jeśli wiemy, jak często zgony ludzi w określonej grupie wiekowej wywołują przypadki spadkowe, możemy oszacować nadmierną śmiertelność mężczyzn - to znaczy rzeczywistą liczbę zabitych na wojnie" - czytamy.