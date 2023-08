Rosyjska bomba trafiła w centrum transfuzji krwi w Kupiańsku. Są zabici i ranni. Zełenski o "bestiach"

Zobacz wideo Wolontariusze pomagają uprzątnąć katedrę w Odessie, która ucierpiała podczas rosyjskiego ataku 23.07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjska bomba trafiła w centrum transfuzji krwi w Kupiańsku na wschód od Charkowa. "Są zabici i ranni. Moje kondolencje. Nasi ratownicy gaszą pożar" - napisał prezydent na Telegramie. "Już sama ta zbrodnia wojenna mówi wszystko o rosyjskiej agresji. Bestie, które niszczą wszystko, co po prostu pozwala żyć. Pokonanie terrorystów to sprawa honoru dla każdego, kto ceni życie"- dodał.

Wojna w Ukrainie. Eksplozje w obwodach chmielnickim i żytomierskim

Wcześniej ukraińskie władze poinformowały o eksplozjach w obwodach chmielnickim i żytomierskim na zachodzie Ukrainy. W komunikacie na Telegramie dowództwo z tych regionów Ukrainy zaleciło mieszkańcom, by udali się do schronów. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegły przed wystrzeleniem przez rosyjskich najeźdźców hipersonicznych pocisków balistycznych Kindżał. Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował w sobotę, że Rosjanie nadal zabijają ludność cywilną, łamiąc prawa i zwyczaje wojenne. Agresorzy ostrzeliwują zarówno obiekty wojskowe, jak i cywilne. Do godziny 18:00 Rosja przeprowadziła prawie 50 nalotów i ostrzelała z moździerzy i artylerii ponad 30 miejscowości w obwodzie charkowskim, 20 w obwodzie chersońskim, 15 w obwodzie zaporoskim i 10 w obwodzie donieckim. Wojsko ukraińskie ostrzelało 6 punktów koncentracji rosyjskiej armii, zaatakowało w 2 punkty kontrolne, 4 punkty stacjonowania artylerii wroga i 5 składów amunicji.

Ukraina została zaatakowana w sobotę także rakietami z terytorium Białorusi. Kilka rakiet zostało wystrzelonych także z rejonu rosyjskiego Tambowa. Władze ukraińskich okręgów wojskowych poinformowały, że rakiety spadły w obwodach chmielnickim, winnickim i żytomierskim. Informacji o ofiarach nie ma. Wojska rosyjskie weszły na terytorium Białorusi w styczniu 2022 roku. Stacjonujące w bazach białoruskich lotnictwo rosyjskie prowadziło misje bojowe w Ukrainie. Od początku inwazji w Ukrainie armia rosyjska wystrzeliła prawie 700 rakiet z wyrzutni rozmieszczonych w Białorusi. Ostatnio Rosjanie ostrzeliwali Ukrainę rakietami z terytorium Białorusi w październiku.

Arabia Saudyjska. Rozmowy o wojnie w Ukrainie, rozpętanej przez Rosję

Przedstawiciele około 40 krajów rozmawiają w Arabii Saudyjskiej o przyszłości Ukrainy. Spotkanie zorganizowane w Dżuddzie ma być okazją do sformowania większej koalicji przed ewentualnym rozmowami pokojowymi. Polskę na konferencji reprezentuje prezydencki minister Marcin Przydacz. Do Arabii Saudyjskiej nie zaproszono Rosji, zatem nie są to rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Gospodarze spotkania, jak i przedstawiciele strony ukraińskiej mają jednak nadzieję na przeciągnięcie na swoją stronę krajów globalnego południa.

