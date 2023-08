Ukraina ostrzelana rakietami z Białorusi. "Prawa międzynarodowego nie da się zastąpić terrorem"

Zobacz wideo Wolontariusze pomagają uprzątnąć katedrę w Odessie, która ucierpiała podczas rosyjskiego ataku 23.07

Kilka rakiet zostało wystrzelonych także z rejonu rosyjskiego Tambowa. Władze ukraińskich okręgów wojskowych poinformowały, że rakiety spadły w obwodach chmielnickim, winnickim i żytomierskim. Informacji o ofiarach nie ma. Wojska rosyjskie weszły na terytorium Białorusi w styczniu 2022 roku. Stacjonujące w bazach białoruskich lotnictwo rosyjskie prowadziło misje bojowe w Ukrainie. Od początku inwazji w Ukrainie armia rosyjska wystrzeliła prawie 700 rakiet z wyrzutni rozmieszczonych w Białorusi. Ostatnio Rosjanie ostrzeliwali Ukrainę rakietami z terytorium Białorusi w październiku.

REKLAMA

Agencja Unian poinformowała, że w sobotę 10 wojskowych śmigłowców Federacji Rosyjskiej opuściło terytorium Republiki Białorusi. Grupa wystartowała z lotniska Maczuliszczy rano i składała się z czterech śmigłowców Mi-8 i sześciu Mi-24. Z Białorusi miały odlecieć także myśliwce Su-34 i Su-30SM.

Wojna w Ukrainie. Eksplozje w obwodach chmielnickim i żytomierskim

Wcześniej ukraińskie władze poinformowały o eksplozjach w obwodach chmielnickim i żytomierskim na zachodzie Ukrainy. W komunikacie na Telegramie dowództwo z tych regionów Ukrainy zaleciło mieszkańcom, by udali się do schronów. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegły przed wystrzeleniem przez rosyjskich najeźdźców hipersonicznych pocisków balistycznych Kindżał. Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował w sobotę, że Rosjanie nadal zabijają ludność cywilną, łamiąc prawa i zwyczaje wojenne. Agresorzy ostrzeliwują zarówno obiekty wojskowe, jak i cywilne. Do godziny 18:00 Rosja przeprowadziła prawie 50 nalotów i ostrzelała z moździerzy i artylerii ponad 30 miejscowości w obwodzie charkowskim, 20 w obwodzie chersońskim, 15 w obwodzie zaporoskim i 10 w obwodzie donieckim. Wojsko ukraińskie ostrzelało 6 punktów koncentracji rosyjskiej armii, zaatakowało w 2 punkty kontrolne, 4 punkty stacjonowania artylerii wroga i 5 składów amunicji.

Będziemy bronić wolności Ukrainy, wszystkich naszych ludzi. A prawa międzynarodowego nie da się zastąpić terrorem, kryzysami czy jakimkolwiek rodzajem zastraszania. Każdego tygodnia świat dodaje nam sił, aby chronić normalne życie

- podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dziękując za nowy sprzęt Niemcom i Litwie.

Ukraina ostrzega Rosję: Musi się spodziewać kolejnych ataków na jej infrastrukturę i armię

"Rosja w sierpniu musi się spodziewać kolejnych ataków bezzałogowców i aktów dywersyjnych" - poinformował Sekretarza Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksieja Daniłowa. Ukraiński polityk stwierdził, że cele na terytorium Federacji Rosyjskiej są poligonem dla nowego sprzętu wojskowego, którym dysponują Siły Zbrojne jego kraju. Ołeksiej Daniłow zwrócił uwagę, że każdego dnia ukraińscy eksperci dostają nowe dane i na ich podstawie modyfikują bezzałogowe statki powietrzne i pływające. Podkreślił także, że z każdym atakiem na cele w Rosji rośnie sprawność ukraińskich operatorów dronów. Jednocześnie zapowiedział w sierpniu poszerzenie zakresu i skali ataków na terytorium agresora. W lipcu i sierpniu ukraińskie bezzałogowce zniszczyły rosyjskie magazyny broni, składy paliwa oraz zaatakowały Moskwę i uszkodziły dwie jednostki pływające Rosjan.

***

Katastrofa ukraińskiego śmigłowca z szefem MSW na pokładzie. Są zarzuty