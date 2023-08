Rodzina Paula O'Briena mogła zginąć w pożarze, do którego doszło 14 czerwca 2021 roku w Lytham (Anglia). Mężczyzna zaprosił kilku przyjaciół z okazji meczu między Rosją a Anglią. Dziesięć godzin później 47-latek włożył jednorazowy grill, który był już zimny w dotyku do śmieci i poszedł spać. Mężczyznę obudziło walenie w drzwi i krzyki jego dziewczyny.

Anglia. Grill za 2 funty spowodował pożar, przez który straty wyniosły 100 tysięcy

Pożar wybuchł w czasie, kiedy rodzina spała. Para niezwłocznie wydostała się z domu wraz z dwoma synami w wieku dwóch i ośmiu lat. - Myślałem, że wiem, jak długo węgle mogą się tlić. Myliłem się. Był tam tylko jeden mały rozżarzony żar, mimo że był zgaszony od dziesięciu godzin. Grill za 2 funty spowodował w moim domu szkody o wartości ponad 100 000 funtów - opowiadał Paul w rozmowie z "The Mirror".

Rodzina wróciła do posiadłości. Mężczyzna został strażakiem, ale od tamtej pory unika grilla

Rodzina była zmuszona zamieszkać na dwa lata w tymczasowym mieszkaniu. Po tym czasie wróciła do posiadłości o wartości 250 tys. funtów. Mężczyzna dołączył do Lancashire Fire and Rescue Service, żeby odwdzięczyć się społeczności. Jako wyszkolony strażak ostrzega innych przed niebezpieczeństwami związanymi z grillowaniem. - Jeśli używasz takiego grilla, zanurz go w wodzie, aby mieć pewność, że już się nie pali - powiedział Dylan.

Jak informuje portal Wales Online, mężczyzna przez ostatnie dwa lata pracował wraz z firmą ubezpieczeniową, aby naprawić szkody wyrządzone przez pożar. Przyznał, że miał ambicje wstąpić do straży pożarnej, ale to właśnie te doświadczenia sprawiły, że podjął ostateczną decyzję. Od tamtej pory Paul brał udział w wielu pożarach domów jako strażak dyżurny, ale podkreślił, że unika grillowania.