21-letni influencer obiecał widzom darmowe konsole. W Nowym Jorku wybuchły zamieszki

Nowojorska policja rozproszyła kilkutysięczny, agresywny tłum, który zebrał się wokół Union Square. Ludzie niszczyli samochody i obrzucali policjantów kamieniami.

Zobacz wideo Czy to konsola? Czy to komputer? Nie! To Steam Deck - sprzęt inny niż wszystkie [TOPtech]