Według doniesień "The Moscow Times" siostrzenica Władimira Putina w 2020 roku została wiceprezeską państwowego Promswiazbanku. Wiera Podguzowa miała wówczas 36 lat. Bank jest objęty zachodnimi sankcjami ze względu na finansowanie przemysłu zbrojeniowego. To jednak nie uderza w niebagatelną kwotę pensji, którą otrzymuje Podguzowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putinowi udaje się utrzymać lojalność w elitach władzy

Rosja. Siostrzenica Putina pełni istotną funkcję w instytucji. Bank finansuje przemysł zbrojeniowy

Wiera Podguzowa otrzymuje miesięczną pensję w wysokości 2 mln rubli (84 tys. zł). Jej mąż Dmitrij Podguzow pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjnych i ekonomicznych w szpitalu Kolei Rosyjskich - pisze Siergiej Jeżow, który jest dziennikarzem fundacji antykorupcyjnej. Do 23 roku życia kobieta nosiła nazwisko swojego ojca, chirurga wojskowego Aleksandra Sokołowa. Mężczyzna zmarł, kiedy Podguzowa miała 12 lat. W 2007 roku siostrzenica Putina przyjęła nazwisko dyktatora i rozpoczęła karierę polityczną.

Wpadka patriarchy Cyryla. Zwrócił się niewłaściwie do Putina

Siostrzenica Putina przez dwa lata pracowała jako redaktorka naczelna magazynu kremlowskiej partii Jedna Rosja. Kobieta została włączona do rezerwy kadrowej partii i niemal natychmiast wybrano ją na radną. We wrześniu 2010 r. dołączyła do zarządu Ganzakombanku. Bank Centralny Rosji w 2015 r. cofnął tej instytucji licencję, wówczas Putina przeszła do Promswiazbanku, gdzie zajęła stanowisko dyrektorki zarządzającej ds. stosunków zewnętrznych i komunikacji. Później mianowano ją wiceprezeską.

Władimir Putin ma w swoich kręgach rodzinnych więcej wpływowych osób. "Cechy członków mojej rodziny naturalnie się we mnie budzą"

Władimir Putin jest wujem Podguzowej ze strony matki. - Niektóre cechy członków mojej rodziny naturalnie się we mnie budzą, jestem za to bardzo wdzięczna - powiedziała kobieta w jednym z wywiadów. Według niej najważniejsze to "cieszyć się życiem" i "nie przemęczać się". Siostrzenica Putina miała uczestniczyć w wątpliwej transakcji kupna mieszkania w elitarnym regionie. W trakcie procesu okazało się, że niektóre mieszkania były sprzedawane znacznie taniej za mkw. niż pozostałym akcjonariuszom. Siostrzenica miała również być poszukiwana przez komorników za niepłacenie podatków.

Kadyrow opublikował portret rodzinny. Po raz pierwszy widać "drugą żonę"

Putin ma również inną siostrzenicę. Jelena Żidkowa, jest szefową sieci prywatnych klinik. Z kolei jej matka Tatiana Ptaszuk pełni funkcję zastępcy głównego lekarza w poliklinice administracji prezydenckiej. W placówce leczeni są urzędnicy Kremla.

Nie wszyscy z otoczenia Putina zachowali wobec niego lojalność, jak informowaliśmy Abba Gallyamov był w latach 2008-2012 współpracownikiem Kremla, później został konsultantem politycznym i analitykiem. Jego wypowiedzi były cytowane zarówno w zachodnich i rosyjskich mediach. Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji poinformowało w marcu, że został dodany do rejestru zagranicznych agentów, ponieważ "rozpowszechniał materiały stworzone przez zagranicznych agentów w nieograniczonym kręgu ludzi, wypowiadał się przeciwko specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie, uczestniczył jako ekspert i respondent na platformach informacyjnych zapewnianych przez zagraniczne struktury".