Ramzan Kadyrow po raz pierwszy opublikował zdjęcie rodzinne, na którym obecna jest Fatima Chazujewa. Dziennikarze nazywają ją "drugą żoną Kadyrowa" - informuje portal Meduza. Fatima Chazujewa stoi po lewej stronie i trzyma za rękę najstarszego syna Kadyrowa, Achmata. Na zdjęciu są także synowie i córki Kadyrowa oraz jego "oficjalna" żona Medni. Przywódca Czeczenii opublikował fotografię z okazji urodzin swojej matki Aimani Kadyrowej (także obecnej na zdjęciu).

"Lider Czeczenii i Chazujewa poznali się w 2006 roku na 'pierwszym i ostatnim konkursie piękności we współczesnej Czeczenii', gdzie 15-letnia Khazueva zajęła drugie miejsce" - opisuje Meduza. Jak podkreśla portal, na "drugą żonę" Kadyrowa jest zarejestrowanych kilka mieszkań w Moskwie. Jest ona także właścicielką pałacu w Groznym, który znajduje się naprzeciwko pracowniczej rezydencji Kadyrowa.

Ramzan Kadyrow pytany o stan zdrowia. "Będziemy żyć krótko, ale godnie"

Matka Kadyrowa odznaczona przez Putina

Przypomnijmy, że na początku sierpnia podczas uroczystości na Kremlu Władimir Putin uhonorował Aimani Kadyrow (matkę Ramzana) Orderem Honorowym "za aktywną pracę społeczną". Żona nieżyjącego prezydenta Czeczenii Achmata Kadyrowa przewodniczy fundacji imienia swojego męża.

Kadyrow przeżył śmierć kliniczną? Nie milkną spekulacje o stanie zdrowia

Na początku lipca pojawiły się informacje, że stan zdrowia Ramzana Kadyrowa znacznie się pogorszył. Jak podaje ukraiński Kanał 24, czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow przeżył śmierć kliniczną. Portal donosi, że Czeczen jest chory prawdopodobnie z powodu zażywania środków odurzających, na które "pozwalał sobie w ciągu ostatnich 15-20 lat".

Zaznaczmy tutaj, że pogłoski o chorobie Kadyrowa i Władimira Putina pojawiają się regularnie w ukraińskich mediach i są ciężkie do potwierdzenia. Zauważalne jest jednak znaczne przybranie na wadze u czeczeńskiego przywódcy, co zdaniem ukraińskich mediów ma potwierdzać informacje o jego problemach z nerkami.

Nowe wieści o stanie zdrowia Kadyrowa. "Jego ręka zrobiła się czarna"

Przywódca Czeczeńskiej Republiki Iczkerii Achmed Zakajew powiedział w rozmowie z ukraińskich portalem, że wygląd Kadyrowa wskazuje na wyraźną chorobę. - Jedyne, co mogę potwierdzić to to, że jest poważnie chory, a reszta to pogłoski - powiedział Zakajew. - To, co wiem z wiarygodnych źródeł, to że Kadyrow ma problem z nerkami. Jest tak otyły, że to nienaturalne, a biorąc pod uwagę sposób, w jaki próbuje mówić, jasne jest, że nie jest w dobrej kondycji fizycznej - dodał Zakajew.