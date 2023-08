Atak dronów na tankowiec Rosjan w Cieśninie Kerczeńskiej. Są zdjęcia zniszczeń

W wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ważną bronią jest również dezinformacja. Materiały publikowane na stronach rosyjskich i ukraińskich często bywają trudne do zweryfikowania.

W nocy doszło do ataku z użyciem dronów na rosyjski tankowiec na Morzu Czarnym. Statek, który płynął z Turcji, został uszkodzony. Pomocy udzieliły mu dwa holowniki - podała rosyjska agencja prasowa TASS. Zaatakowana jednostka to statek przeznaczony do transportu substancji chemicznych SIG. Ze wstępnych informacji wynika, że nie doszło do wycieku niebezpiecznych substancji. Rosyjscy urzędnicy relacjonowali, że słyszeli wybuchy, które były związane z atakiem na tankowiec. Z powodu ataku na moście łączącym Rosję z okupowanym Krymem ruch wstrzymany był przez trzy godziny. Wznowiono go w sobotę nad ranem.

Do ataku w Cieśninie Kerczeńskiej doszło dzień po tym, jak ukraińskie drony morskie zaatakowały bazę rosyjskiej floty w Noworosyjsku. W wyniku ataku został uszkodzony okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak. Więcej o sprawie pisaliśmy w tekście poniżej:

Atak dronów morskich na bazę w Noworosyjsku [WIDEO]

Rosja. Eksplozja w fabryce rakiet

Ukraińskie media informują także o eksplozji w fabryce rakiet w Rosji. Na terenie Wotkińskich Zakładów Budowy Maszyn w Republice Udmurckiej na wschód od Kazania eksplodował jeden z warsztatów. Uszkodzony został budynek, w którym montowano rakiety przeznaczone na wojnę z Ukrainą. Podczas testów jedna z rakiet eksplodowała w pancernej kapsule. Budynek warsztatu został uszkodzony, pracownicy fabryki nie odnieśli poważnych obrażeń.

Zakład w Wotkińsku produkował pociski balistyczne. W 1998 roku rozpoczęto tam produkcję międzykontynentalnego pocisku strategicznego Topol-M oraz produkcję seryjną pocisków rakietowych Iskander-M i Toczka-U. Produkuje się tam również urządzenia dla przemysłu naftowego i gazowniczego. Zakład jest na listach sankcyjnych Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii i Szwajcarii. Unia Europejska również nałożyła na niego sankcje.