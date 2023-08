W stolicy Nigerii doszło do spotkania Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. Jak podała Informacyjna Agencja Radiowa, w trakcie szczytu przekazano, że państwa regionu opracowały plan interwencji wojskowej w Nigrze. Zapowiedziano, że operacja zostanie przeprowadzona, jeśli junta, która obaliła prezydenta, nie odda władzy do niedzieli 6 sierpnia.

Państwa Afryki Zachodniej nie zamierzają ujawnić czasu ani miejsca interwencji wojskowej w Nigrze

Abdel-Fatau Musah, komisarz ds. polityki, pokoju i bezpieczeństwa Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, powiedział podczas spotkania w Abudży, że "szefowie obrony państw Afryki Zachodniej opracowali plan możliwej interwencji wojskowej w Nigrze, jeśli reżim wojskowy nie odda władzy". Przedstawiciele organizacji zaznaczyli jednocześnie, że nie ujawnią czasu ani konkretnego miejsca ewentualnej interwencji wojskowej.

Niger. Wojskowa junta unieważniła umowy o współpracy wojskowej z Francją

Zamach stanu w Nigrze. Junta zapowiada, że interwencja zostanie uznana za wypowiedzenie wojny

Pisaliśmy, że do zamachu stanu w Nigrze doszło 26 lipca. Junta, która go przeprowadziła, odniosła się do komunikatu Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. Liderzy organizacji wojskowej stwierdzili, że interwencja państw Afryki Zachodniej na terenie Nigru zostanie potraktowana jako wypowiedzenie wojny.

Zamach stanu w Nigrze. Jest pierwsze zdjęcie uwięzionego prezydenta Bazouma

28 lipca generał Abdourahamane Tchiani obwołał się przywódcą junty. Tchiani, który był dowódcą straży prezydenckiej, powiedział, że obalenie prezydenta Mahmuda Bazouma było spowodowane "znaczącym pogorszeniem się bezpieczeństwa" w Nigrze. Wskazał również problemy związane z korupcją w instytucjach państwowych oraz zagrożeniem ze strony dżihadystów.