Białoruski MSZ: Polska nie przedstawiła dowodów na to, że śmigłowce naruszyły przestrzeń powietrzną

Białoruskie MSZ zaapelowało do polskiej strony, aby "nie zaostrzać sytuacji, ale odnowić dialog pomiędzy resortami obrony obu krajów". To reakcja na notę protestacyjną wystosowaną przez ministerstwo spraw zagranicznych Polski do władz białoruskich.

Kilka godzin wcześniej polski MSZ wezwał stronę białoruską do pilnego wyjaśnienia incydentu z udziałem dwóch białoruskich śmigłowców, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, skorygowania stanowiska w tej sprawie oraz zaprzestania wszelkich prowokacji wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.

W opublikowanym komunikacie ministerstwo przekazało, że ambasada RP w Mińsku przekazała białoruskiemu MSZ szczegółowe informacje niezbicie potwierdzające fakt, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce wojskowe.

Białoruskie śmigłowce nad Białowieżą

1 sierpnia dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną w okolicy Białowieży. Informację potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Jednak kilka godzin wcześniej Wojsko Polskie zapewniało, że maszyny nie przekroczyły polskiej granicy, a loty zostały wcześniej zgłoszone przez stronę białoruską.

Charge d'affaires Polski wezwany do MSZ Białorusi. Jest komunikat

"Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo małej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - tłumaczył się MON.

Mińsk zaprzeczył prawdziwości komunikatu polskiego MON i oświadczył, że naruszenia nie było. Władze w Mińsku przekonują, że śmigłowce były w odległości około dwóch kilometrów od granicy.