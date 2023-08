Artykuł aktualizowany.

Aleksiej Nawalny odsiaduje dwa wcześniejsze wyroki: 3 i 9 lat pozbawienia wolności. W piątek sąd orzekł kolejne 19 lat pozbawienia wolności i zamknięcia opozycjonisty w kolonii karnej o surowym reżimie, oskarżając Nawalnego o założenie organizacji ekstremistycznej.

Rosja. Kolejny wyrok dla Aleksieja Nawalnego. Kilkanaście lat za kratami

Bliski współpracownik polityka Leonid Wołkow tłumaczy, że takie działania kremlowskiego reżimu nie są zaskoczeniem ani dla Aleksieja Nawalnego, ani dla jego współpracowników. "On będzie siedział do końca życia Putina, albo do końca jego władzy" - podkreślał Leonid Wołkow. Inny ze współpracowników Nawalnego Gieorgij Alburow tłumaczył, że proces polityka jest spektaklem urządzonym po to, żeby wystraszyć rosyjską opozycję i jej zwolenników. "Najważniejsze jest, że oni robią to wszystko po to, żeby zastraszyć ludzi. Oni chcą zastraszyć ludzi, bo nie mogą posadzić milionów, które wspierają Aleksieja, tych ludzi, którzy nienawidzą Putina i nienawidzą wojny" - stwierdził rosyjski opozycjonista. Uwolnienia Nawalnego domagają się zachodnie państwa i międzynarodowe organizacje.