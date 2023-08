Rozmowy o pokoju w Ukrainie. Przedstawiciele 40 państw zjeżdżają do Arabii Saudyjskiej

Konferencja w Dżuddzie nie zakończy wojny w Ukrainie, bo na rozmowy nie zaproszono Rosji, a ponadto nie ma w tej chwili szans na bezpośrednie negocjacje Kijowa i Moskwy. Przedstawiciele około 40 krajów chcą się natomiast wspólnie zastanowić się nad warunkami, jakie Rosja musiałaby spełnić, aby strona ukraińska zgodziła się na rozejm.

Arabia Saudyjska. W sobotę ruszają rozmowy o pokoju w Ukrainie

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełeński ma nadzieję, że uda mu się przeforsować globalną zgodę na jego 10-punktowy plan pokojowy, który przedstawił jesienią ubiegłego roku. Kijów chciałby też, aby konferencja u Saudów była wstępem do prawdziwych negocjacji pokojowych do których mogłoby dojść jesienią.

To pierwsze tego typu spotkanie organizowane przez Arabię Saudyjską. Eksperci podkreślają, że Saudowie chcą w ten sposób pokazać się jako znaczący gracz na światowej scenie. Polskę na rozmowach w sobotę i w niedzielę ma reprezentować Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

Stan ukraińskiej ofensywy na południu frontu

Ukraińskie wojsko informuje o prowadzeniu ofensywy na południu kraju - w obwodzie zaporoskim i na pograniczu obwodów zaporoskiego i donieckiego. Ukraińcy mieli tam w ostatnim czasie zaangażować dodatkowe rezerwy. Postępy są jednak wciąż ograniczone i nie doszło tam do znaczącego przesunięcia się ukraińskich sił w głąb terytorium wroga.

Według doniesień prasowych w tym tygodniu na południowym froncie Ukraińcy do walk zaangażowali 10 Korpus Operacyjny, którego żołnierze szkoleni byli w krajach NATO. Intensywne walki trwają m.in. w okolicach wsi Robotyne, ale Ukraińcy nie przedarli się przez rosyjską linię obrony. Jest to trudne, bo jak wskazują zarówno zachodni, jak i ukraińscy analitycy wojskowi, Rosjanie zbudowali rozległe i szczelne pola minowe. W ramach ofensywy Ukraińcy atakują także punkty i szlaki logistyczne Rosjan na tyłach frontu za pomocą precyzyjnej zachodniej artylerii. Poważne uderzenie w rosyjską logistykę, zdaniem ekspertów, także może przyczynić się do odwrotu sił rosyjskich. Celem ukraińskiej ofensywy na południu jest przedarcie się w kierunku Morza Azowskiego i przecięcie rosyjskiego lądowego połączenia z Krymem.