Mieszkająca w stanie Indiana w USA Ashley Summers pojechała wraz z bliskimi na wycieczkę nad jezioro Lake Freeman (które razem z Lake Shafer są częścią regionu Twin Lakes, popularnego letniego regionu rekreacyjnego w Indianie). Rodzinny wyjazd na początku lipca zakończył się jednak tragedią. Mając wrażenie, że jest poważnie odwodniona, 35-latka sięgnęła po aż cztery butelki wody. Próba gwałtownego zaspokojenia pragnienia zakończyła się śmiercią matki dwójki dzieci.

W ostatni dzień wyjazdu kobieta skarżyła się na nieustające pragnienie. Według zeznań rodziny, Ashley miała wypić aż cztery butelki wody w przeciągu zaledwie 20 minut. Jak podaje "The New York Post", to ilość płynów porównywalna z dziennym ludzkim zapotrzebowaniem na wodę. W konsekwencji u 35-latki pojawił się ból i zawroty głowy. Po powrocie do domu kobieta w garażu straciła przytomność i została przetransportowana do szpitala IU Health Arnett. Mimo wysiłków lekarzy Ashley nie udało się już wybudzić ze śpiączki. U pacjentki doszło do obrzęku mózgu, co było konsekwencją hiponatremii, czyli obniżenia poziomu sodu w surowicy krwi poniżej 135 mmol/L. Bliscy 25-latki wyrazili zgodę na przekazanie jej narządów pięciu potrzebującym osobom, ratując w ten sposób ich życie.

To nie pierwszy taki przypadek w tym roku. 4 lipca chłopiec z Karoliny Południowej wymagał pilnej hospitalizacji po wypiciu zawartości aż sześciu butelek wody. 10-latek dokonał tego w zaledwie godzinę. Na szczęście w tym przypadku życie małego pacjenta udało się uratować.

USA. 10-letni chłopiec przedawkował wodę. Rodzice przestrzegają innych

Można się zatruć wodą? Hiponatremia - przyczyny, objawy, profilaktyka

Zatrucie wodą, zwane hiponatremią, następuje na skutek wypicia zbyt dużej ilości płynów w krótkim czasie. W organizmie dochodzi wtedy do spadku poziomu sodu. Podobny efekt może wystąpić również w przypadku zatrzymywania przez nerki zbyt dużej ilości wody. Do objawów, które powinny nas zaniepokoić, zaliczają się ból i zawroty głowy, nudności, skurcze mięśni i ogólne złe samopoczucie. Na hiponatremię jesteśmy szczególnie narażeni w okresie letnim, kiedy przez upały pojawia się silne uczucie pragnienia. Aby jej uniknąć, należy pić wodę w regularnych odstępach czasu i uzupełniać niedobory sodu w organizmie.