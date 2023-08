Jak przekazali organizatorzy Światowych Dni Młodzieży, 62-latka z Francji uległa wypadkowi w poniedziałek. Z informacji przekazanej przez rzeczniczkę ŚDM wynika, że do zdarzenia doszło w mieszkaniu, w którym była zakwaterowana. Kobieta trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie, nie udało się jej uratować. Szczegóły śmiertelnego wypadku nie są jeszcze znane. Do Lizbony 62-latka przybyła z rodziną i przyjaciółmi.

Do poważnego wypadku doszło również na plaży w miejscowości Carcavelos, około 20 km od stolicy Portugalii. 21-latek z Chorwacji został hospitalizowany po wypadku po skoku do wody. Jego stan jest określany jako poważny, ale stabilny.

Światowe Dni Młodzieży w Portugalii

Piątek to trzeci dzień pielgrzymki papieża do Portugalii. Jej głównym celem jest udział Franciszka, razem z młodymi z całego globu, w Światowych Dniach Młodzieży. Papież rano udzielał sakramentu pokuty i pojednania, wyspowiadał kilkoro pielgrzymów. Spowiedź w czasie ŚDM odbywa się w parku, który nazwano Miastem Radości. Na wszystkich, którzy chcą się wyspowiadać, czekają tam kapłani, udzielający sakramentu w wielu językach świata.

W planach jest także spotkanie papieża z przedstawicielami organizacji charytatywnych z Portugalii. W południe Franciszek w Nuncjaturze Apostolskiej zje obiad z grupą uczestników ŚDM. Wieczorem odbędzie się główna uroczystość tego dnia - nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w której papież będzie uczestniczył razem z pielgrzymami Światowych Dni Młodzieży.