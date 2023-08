Aresztowani marynarze marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych (US Navy) odpowiedzą za przekazywanie danych obrony narodowej chińskim agentom wywiadu - informuje amerykańska stacja ABC News. Podejrzani o szpiegostwo - 22-letni Jinchao "Patrick" Wei i 26-letni Wenheng Zhao - zostali aresztowani w środę. Informacje Chińczykom mieli przekazywać za gotówkę.

Dwaj marynarze US Navy oskarżeni o szpiegostwo dla Chin. Prokuratorzy ujawnili szczegóły

Amerykańscy prokuratorzy poinformowali, że Wei i Zhao mieli współpracować z chińskimi oficerami wywiadu i przekazywać im "poufne informacje związane z technologiami, z którymi pracowali" - podaje ABC News. Marynarze mieli też informować Chiny o nadchodzących operacjach marynarki wojennej, w tym międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych. Z przekazanych przez amerykańskich śledczych wiadomości wynika, że 22-letni Wei miał rozpocząć współpracę z oficerem wywiadu chińskiego rządu w lutym 2022 r. Wówczas miał dostać zlecenie na przekazywanie zdjęć, filmów i dokumentów dotyczących okrętów marynarki wojennej USA i jej systemów. Wei rzekomo miał dostarczyć Chińczykom między innymi lokalizacje różnych okrętów marynarki wojennej i techniczne instrukcje dla systemów okrętów marynarki wojennej USA. Za te przestępstwa może zostać skazany na karę od 20 lat więzienia do dożywocia.

Zhao z kolei miał rozpocząć współpracę z chińskim urzędnikiem wywiadu w sierpniu 2021 r. i kontynuował ją co najmniej do maja tego roku. Został aresztowany w Naval Base Ventura County na północ od Los Angeles. Usłyszał zarzuty dotyczące przygotowania spisku i odebrania łapówki od chińskiego urzędnika. Miał przekazywać zdjęcia i filmy, plany systemu radarowego na Okinawie i plany operacyjne amerykańskich ćwiczeń wojskowych na dużą skalę na Pacyfiku - podali amerykańscy prokuratorzy. Grozi mu kara do 20 lat więzienia - dodaje ABC News.

