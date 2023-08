Donald Trump przybył do Waszyngtonu. Były prezydent USA stanął przed sądem federalnym

Były prezydent USA Donald Trump stanął przed sądem w czwartek o godzinie 22:00 czasu polskiego. Polityk przybył do Waszyngtonu, aby stawić czoła zarzutom w sądzie federalnym. Były prezydent USA wylądował swoim prywatnym samolotem na lotnisku Reagan National Airport. Trump został postawiony w stan oskarżenia za próbę podważenia wyniku wyborów i utrzymania się przy władzy po przegranych wyborach w 2020 roku. Budynek sądu znajduje się około kilometra od Kapitolu Stanów Zjednoczonych.

USA. Trump stanął przed sądem w Waszyngtonie

Donald Trump twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny. Akt oskarżenia wobec byłego prezydenta zatwierdziła federalna ława przysięgłych, która przed postawieniem zarzutów prokuratorskich musi potwierdzić ich zasadność.

Amerykanin został oskarżony o cztery przestępstwa kryminalne, w tym spiskowanie w celu oszukania instytucji państwa, utrudnianie śledztwa i spiskowanie przeciwko prawom wyborców, których kulminacją był atak jego zwolenników na parlament Stanów Zjednoczonych 6 stycznia 2021 roku. Jak zauważa Reuters, najpoważniejszy zarzut wiąże się z karą pozbawienia wolności do 20 lat.

Akt oskarżenia, który ma niemal 50 stron, zawiera szczegółowy opis działań Donalda Trumpa zmierzających do uznania, że wybory zostały sfałszowane, mimo że wielokrotnie mówiono mu, iż nie ma na to dowodów. Prokuratura twierdzi, że po tym, jak te początkowe wysiłki zakończyły się niepowodzeniem, Donald Trump próbował wymusić na Departamencie Sprawiedliwości fałszywe stwierdzenia o oszustwie wyborczym i naciskał na wiceprezydenta Mike'a Pence'a, aby unieważnił wyniki głosowania, po czym wezwał swoich zwolenników do Waszyngtonu i marszu na Kapitol.

Akt oskarżenia jest trzecim w ciągu czterech miesięcy dotyczącym Donalda Trumpa. Polityk nie przyznał się do winy w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi przechowywania dokumentów niejawnych po opuszczeniu urzędu, o czym pisaliśmy w artykule poniżej.

Przypomnijmy, że wczoraj (2 sierpnia) w kompleksie Kapitolu zgłoszono możliwą strzelaninę. "Nasi funkcjonariusze przeszukują budynki Senatu i okolice w odpowiedzi na niepokojące wezwanie na 911 [numer alarmowy - red.]. Prosimy o trzymanie się z dala od tego obszaru, ponieważ nadal prowadzimy dochodzenie" - przekazała policja w środę wieczorem na Twitterze.

