USA. Zamknął kobietę w prowizorycznej celi i wykorzystywał seksualnie. Miał plan porwania

Jak przekazała Stephanie Shark, asystentka agenta specjalnego odpowiedzialna za biuro terenowe FBI, Negasi Zuberi porwał kobietę, zakuł w łańcuchy i wykorzystywał seksualnie. "Policja twierdzi, że aby się uwolnić, uderzała rękami w drzwi, aż pokryły się krwią" - podają służby. Po ucieczce kobiety 29-latek także próbował uciec, ale już następnego dnia został aresztowany przez policję stanową w miejscowości Reno w stanie Nevada.

Dramat w USA. 29-latek zamknął kobietę w prowizorycznej celi

W połowie lipca Zuberi miał namówić kobietę, aby podjęła się prostytucji wzdłuż Aurora Avenue w Seattle, czyli w miejscu znanym z sexworkingu. Gdy kobieta mu odmówiła, powiedział jej, że jest tajnym policjantem, pokazał "odznakę" po czym wycelował w nią paralizator, zakuł jej nogi i ręce w kajdanki i wsadził do samochodu. Następnie pojechał do swojego domu, zatrzymując się po drodze, aby wykorzystać kobietę seksualnie. Do domu 29-latka przybyli po około siedmiu godzinach. Tam umieścił swoją ofiarę w prowizorycznej celi zbudowanej z pustaków z drzwiami z metalowych prętów i powiedział, że wyjeżdża.

Kobieta na krótko zasnęła i obudziła się, zdając sobie sprawę, że prawdopodobnie umrze, jeśli nie spróbuje uciec - głoszą dokumenty sądowe, cytowane przez AP. Jak przekazała policja, udało jej się złamać niektóre spawane połączenia drzwi, tworząc mały otwór, przez który przeszła. Otworzyła samochód 29-latka, skąd wzięła broń i uciekła, zostawiając krew na drewnianym płocie, na który się wspięła. Zatrzymała przejeżdżającego kierowcę, który zadzwonił pod numer alarmowy 911. Miała kilka ran szarpanych.

Zuberi został zatrzymany następnego dnia. Był z żoną i dzieckiem

Policjanci wyśledzili Zuberiego na parkingu przy markecie Walmart w Reno już następnego dnia. Był w swoim samochodzie, wraz z nim było dziecko oraz żona, która stała na zewnątrz. Mimo protestów i usiłowania zniszczenia swojego telefonu, ostatecznie poddał się. W jego domu odnaleziono notatki, w których planował porwanie - były opisane jako "Operacja Przejęcie". Inny odręczny dokument zawierał wstępny szkic podziemnej konstrukcji z bloków betonowych, izolacji piankowej i wodoodpornego betonu.

AP przekazuje, że dom do wynajęcia, do którego Zuberi rzekomo zabrał kobietę, zgodnie z zapisami nieruchomości jest własnością burmistrzyni miasta Carol Westfall i jej męża Kevina. Z akt sądowych wynika, że po aresztowaniu 29-latka para doprowadziła do jego eksmisji. "Jesteśmy zszokowani i przerażeni tym, co się stało" - napisała w oświadczeniu, odmawiając komentarza.

Zuberi jest oskarżony o międzystanowe porwanie i transport osoby przez granice stanu z zamiarem zaangażowania się w przestępczą działalność seksualną. Jeśli zostanie skazany, grozi mu nawet dożywocie. Według Federalnego Biura Śledczego mężczyzna występował również pod imionami Sakima, Justin Hyche i Justin Kouassi, a od 2016 roku mieszkał w wielu stanach, w tym prawdopodobnie w Kalifornii, Waszyngtonie, Oregonie, Kolorado, Utah, Florydzie, Nowym Jorku, New Jersey, Alabamie i Nevadzie - opisuje Associated Press.

