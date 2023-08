Po buncie wagnerowców firmy Jewgienija Prigożyna zarobiły co najmniej dwa miliardy rubli dzięki nowym kontraktom z państwowymi instytucjami. Dane dotyczące zamówień publicznych pokazują, że główne źródło dochodów szefa grupy Wagnera to umowy na dostarczanie posiłków dla uczniów szkół z obwodu moskiewskiego.

3

Fot. Wikimedia Commons / Government of the Russian Federation (CC BY 3.0)