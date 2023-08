Akcja ratunkowa przy stromym klifie nad Bałtykiem. Kamienie spadły na mężczyznę

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek 1 sierpnia około godziny 17:00 między Wohlenberger Wiek i Wismar w Niemczech.

Niemcy. Część klifu osunęła się na turystę spacerującego z rodziną

Jak przekazała straż pożarna w Klütz, część klifu wysokiego na około dziesięć metrów osunęła się, a kamienie i piasek spadły na niego i częściowo go przysypały. Mężczyzna został ranny. "Najpierw opatrzono go na miejscu zdarzenia, a następnie przetransportowano do karetki pogotowia" - poinformowały służby.

Niemiecki "Ostsee-Zeitung" podaje, że poszkodowany to 50-letni mężczyzna. W pobliżu klifu turysta spacerował z rodziną. Kobiecie i dziecku nic się nie stało. Mężczyzna złamał nogę.

Niemieckie służby uczulają, że ze względu na obfite opady deszczu w ciągu ostatnich kilku dni niektóre części klifów stały się bardzo mokre, co może prowadzić do dalszych osunięć. "Dlatego prosimy wszystkich o zachowanie bezpiecznej odległości od krawędzi klifu i plaży" - podkreśla straż pożarna.

