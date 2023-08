Serwis Białoruski Hajun przekazał, że śmigłowce Sił Powietrznych Białorusi, które miały naruszyć przestrzeń powietrzną Polski, zostały przerzucone w inną lokalizację. Ich miejsce zajęły jednak inne, które rzekomo mają związek z pobytem Alaksandra Łukaszenki w rezydencji znajdującej się w miejscowości Wiskule, położonej zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy.

Alaksandr Łukaszenka ukrył się w rezydencji w Wiskulach? Śmigłowce ochrony miały naruszyć przestrzeń powietrzną Polski

Zdaniem portalu śmigłowce Sił Powietrznych Białorusi Mi-8 i Mi-24, które wleciały do Polski podczas patrolowania granicy, zostały przerzucone 2 sierpnia z jednostki wojskowej we wsi Kamieniuki na lotnisko Maczuliszcze. Na ich miejsce wysłano dwa śmigłowce tego samego typu, ponieważ Alaksandr Łukaszenka ma nadal przebywać w rezydencji w Wiskulach. Piloci śmigłowców, którzy mieli naruszyć przestrzeń powietrzną Polski, zostali rzekomo zatrzymani przez służby bezpieczeństwa. Według doniesień Onetu śmigłowce należały do ochrony Łukaszenki. Ostatnia wizyta Łukaszenki w Wiskulach miała miejsce w kwietniu 2023 roku.

Białoruś. Rezydencja zwana "daczą Chruszczowa" była miejscem, gdzie podpisano porozumienie zakańczające ZSRR

Według doniesień "Rzeczpospolitej" z 2021 roku Białoruś posiada na swojej mapie 18 lokalizacji, w których są położone rezydencje prezydenckie. W przeważającej ilości są one strzeżone całodobowo przez służby bezpieczeństwa i otoczone wysokimi murami. Jedną z nich jest pałacyk w miejscowości Wiskule wybudowany w 1958 roku na polecenie pierwszego sekretarza KPZR Nikity Chruszczowa, zwany przez miejscowych "daczą Chruszczowa". Jak podaje portal encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu gośćmi rezydencji byli prominentni działacze byłego ZSRR, którzy przybywali tam w celach wypoczynkowych lub polowań. 8 grudnia 1991 roku podpisano tam Porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, które głosiło o zakończeniu istnienia ZSRR.

Alaksandr Łukaszenka przejął władzę w Białorusi w 1994 roku, wówczas pałac znalazł się pod nowym zarządem. Zapadła decyzja o przeznaczeniu sypialni na piętrze dla oficjalnych gości. Wśród nich był przyjmowany prezydent Aleksander Kwaśniewski, który według doniesień Onetu miał przenocować w rezydencji. Pałac jest dostępny dla turystów, jednakże objęto ograniczeniami wstępu wyżej wymienione sypialnie dla gości.