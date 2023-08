Unia Europejska zdecydowała ws. Białorusi. Jest zgoda na kolejny pakiet sankcji

Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na kolejne sankcje wobec Białorusi. W czwartek 3 sierpnia zakończyła się procedura pisemna, żaden kraj nie zgłosił zastrzeżeń, a zatem ustalenia ambasadorów z ubiegłego tygodnia zostały zatwierdzone. Teraz decyzja zostanie opublikowana w unijnym Dzienniku Urzędowym i restrykcje wejdą w życie. - Sankcje, które zostały zaakceptowane to przede wszystkim propozycje Polski - podkreślił przed kilkoma dniami ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką.

Unia Europejska zdecydowała. Kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi

Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zamrożonymi majątkami w Europie zostało wpisanych kilkadziesiąt osób, a wśród nich "wszystkie osoby, które przyczyniły się do haniebnego skazania Pana Andrzeja Poczobuta" - powiedział Andrzej Sadoś, ambasador Polski przy Unii Europejskiej.

Oprócz czarnej listy są sankcje gospodarcze. - Chcielibyśmy znacznie więcej, ale to, co zostało przyjęte jest bardzo znaczące - dodał Sadoś. Jak poinformował, sankcjami zostały objęte wszystkie sektory bezpośrednio i pośrednio związane z funkcjonowaniem wojska, z produkcją amunicji, z dostawami broni, także produkty podwójnego zastosowania - do celów cywilnych i wojskowych. Chodzi o to, by nie dopuścić, by Rosja wykorzystała Białoruś do obchodzenia unijnych sankcji. W ramach nałożonych restrykcji jest też zakaz eksportu technologii i części używanych w sektorze lotniczym, w tym silników samolotowych. I co ważne - żadne dotychczasowe restrykcje wobec białoruskiego reżimu nie zostały złagodzone i białoruska sól potasowa nie została wykreślona z listy sankcyjnej.

Domagała się tego grupa krajów Europy Zachodniej na czele z Portugalią, tłumacząc to troską o bezpieczeństwo żywnościowe. Stanowczo protestowały Polska i Litwa i mówiły, że to uleganie rosyjskiej propagandzie. Ostatni raz Unia Europejska nałożyła sankcje na białoruski reżim rok temu.

Polski charge d’affaires wezwany przez białoruski MSZ

W czwartek również polski charge d’affaires Marcin Wojciechowski został wezwany przez białoruski MSZ, aby wyjaśnić dlaczego poinformowano, że białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Białoruscy urzędnicy wezwali do "dialogu dla deeskalacji nieprostej sytuacji we wzajemnych stosunkach". Stwierdzili też, że "wypowiedzi polskich urzędników na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej 1 sierpnia nie znalazły potwierdzenia".

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało we wtorek, że dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną w okolicy Białowieży. Mińsk zaprzeczył prawdziwości komunikatu polskiego MON i oświadczył, że naruszenia nie było. Władze w Mińsku przekonują, że śmigłowce były w odległości około dwóch kilometrów od granicy.

Jak przekazał polski MON w komunikacie, dwa śmigłowce realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. W związku ze zdarzeniem szef polskiego MON Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie poinformowano NATO.

