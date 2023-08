Sprawca masakry w synagodze zostanie stracony. Ława przysięgłych wyznaczyła karę

Do tragicznych wydarzeń doszło 27 października 2018 r. Mężczyzna wtargnął do synagogi w trakcie cotygodniowego nabożeństwa i zaczął strzelać do zgromadzonych tam osób z karabinu AR-15. Zginęło 11 osób, sześć zostało rannych (w tym czterech policjantów, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia).

Według prokuratury Robert Bowers dokonał ataku ze względu na swoją nienawiść wobec żydów. Śledczy podkreślali też, że mężczyzna nie żałował swojego czynu. Obrona wskazywała natomiast m.in. na trudne dzieciństwo Bowersa i problemy psychiczne. W czerwcu został uznany za winnego 63 postawionych zarzutów, z których 11 dotyczyły przestępstw z nienawiści skutkujących śmiercią. - Wszyscy Amerykanie zasługują na życie wolne od strachu przed przemocą podsycaną nienawiścią, a Departament Sprawiedliwości pociągnie do odpowiedzialności tych, którzy dopuszczają się takich czynów - komentował cytowany przez CNN prokurator generalny USA Merrick Garland.

Robert Bowers skazany na karę śmierci

Proces trwał 37 dni. W środę ława przysięgłych ogłosiła, że mężczyzna powinien zostać stracony. Inną rozważaną możliwością była kara dożywotniego więzienia. - To nie było tylko strzelanie do ludzi w synagodze. To było brutalne mordowanie każdej osoby z bliska - komentowała w rozmowie z CNN Audrey Glickman, która prowadziła nabożeństwo w dniu strzelaniny. Skazania Roberta Bowersa nie uznała za "szczęśliwą" wiadomość. - Popełniono przestępstwo i skazano przestępcę - podsumowała.

- Teraz, gdy proces dobiega końca, a ława przysięgłych zaleciła karę śmierci, mam nadzieję, że możemy zacząć proces uzdrowienia i iść naprzód - ocenił w oświadczeniu rabin Jeffrey Myers, który przeżył atak. Podziękował za to, z jaką powagą ława przysięgłych potraktowała swój obowiązek.