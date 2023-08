Ostry spór rosyjskich propagandystów. "Imbecyle". W tle udane ataki Ukraińców na Krymie

Zobacz wideo Statek wycieczkowy z Rosjanami przywitany protestem w gruzińskim porcie

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) prześledził spór pomiędzy znanymi rosyjskimi blogerami wojskowymi, którzy popierają inwazję na Ukrainę. Jak czytamy w analizie ISW, tocząca się między nimi dyskusja uwydatnia "wrażliwość Kremla na doniesienia o niepowodzeniach Rosji na Krymie i prawdopodobnie generalnie w Ukrainie". Spór pokazuje ponadto, jak podzielona jest społeczność prowojennych blogerów. ISW przytacza, że jeden ze wspomnianych propagandystów nazwał "imbecylami" tych, którzy krytycznie oceniają działania rosyjskiej armii w Ukrainie. Ich publikacje nazywa "prowokacyjnymi", a krytykę Ministerstwa Obrony "szaloną". Powodem tej ostrej retoryki było opublikowanie zdjęć, które mają przedstawiać efekty ukraińskich nalotów w pobliżu Sewastopola i ataków na most Czonharski.

Spór rosyjskich propagandystów. W tle udane ataki Ukraińców na Krymie

"Spór blogerów wraz z towarzyszącymi mu zarzutami, sugeruje, że kwestia ataków na Krym jest wyraźnie newralgicznym punktem w prowojennej rosyjskiej przestrzeni informacyjnej" - podaje ISW. We wcześniejszej analizie instytut zwracał uwagę, że większość prowojennych blogerów nie zareagowała na atak dokonany przez stronę ukraińską na most Czonharski. To "zauważalna zmiana" w dotychczasowym sposobie relacjonowania przez nich sytuacji na froncie. Miało to sugerować, że Kreml nakazał rosyjskim blogerom powstrzymanie się od poruszania pewnych tematów. Według ISW opisywany spór potwierdza poprzednie oceny instytutu i wskazuje, że "relacjonowanie wydarzeń na Krymie stworzyło znaczne napięcia w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej".

"Rosyjskie władze, w tym krymska administracja okupacyjna, mają żywotny interes w ograniczeniu rozpowszechniania informacji o atakach i ich konsekwencjach dla rosyjskiej logistyki na okupowanym półwyspie" - pisze ISW. Instytut dodaje, że Kreml może obawiać się, iż wspomniane informacje wywołają panikę wśród mieszkańców i "postawią pod znakiem zapytania zdolność Rosji do skutecznego zabezpieczenia okupowanego terytorium".

Eksplozje na Krymie

Pod koniec lipca na okupowanym przez Rosjan Krymie doszło do serii wybuchów. Rosjanie twierdzą, że były one związane z pracą obrony przeciwlotniczej i przypisują atak siłom ukraińskim. Ministerstwo obrony Kremla przekazało, że zostało zniszczonych 25 dronów. Resort informował, że nie ma ofiar ani uszkodzeń. Ukraińska armia dokonała ponadto udanego ataku na most Czonharski, łączący Krym z okupowaną przez Rosjan częścią obwodu chersońskiego. Poinformował o tym zarząd komunikacji strategicznej sił zbrojnych Ukrainy.