W parku rozrywki na terenie Australii doszło do awarii jednej ze znajdujących się tam atrakcji. Korzystające z niej osoby znajdowały się 55 metrów nad ziemią, gdy maszyna przestała działać. Usterkę usunięto dopiero godzinę później. Klienci australijskiego parku rozrywki powiedzieli, że "byli przerażeni" zaistniałą sytuacją.

REKLAMA

Zobacz wideo Energylandia - tak wyglądają procedury bezpieczeństwa w parku

Osoby, które utknęły 55 metrów nad ziemią w parku rozrywki, były "oszołomione" propozycją operatora

Importowana z Włoch maszyna "The Warrior" to największa tego rodzaju atrakcja w całej Australii, na co zwrócił uwagę portal nine.com.au. Jej awaria była spowodowana usterką generatora prądu, który zasilał maszynę. Doszło do niej w wyjątkowo pechowym momencie, gdy osoby korzystające z atrakcji znajdowały się w najwyższym punkcie. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których zarejestrowano całe zdarzenie.

Osoby, które utknęły na wysokości 55 metrów, początkowo nie były świadome powagi sytuacji, ale później zaczęły się bać. - Żartowaliśmy, że coś się zepsuło, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak się naprawdę stało - powiedziała Tiffany Russell, jedna z kobiet uczestniczących w tym incydencie. Tiffany nazwała całe zdarzenie "traumatycznym" doświadczeniem.

Polski park rozrywki na niemieckiej liście najlepszych w Europie

Tiffany wyraziła również niezadowolenie z reakcji operatora maszyny. Klientom zwrócono 30 dolarów, które wydali na bilety i zaoferowano kolejną, darmową przejażdżkę. - Zwrócili nam pieniądze i dali nowy bilet. Byłam całkowicie oszołomiona. Nie ma szans, abym kiedykolwiek ponownie wybrała się na tę atrakcję - powiedziała Tiffany Russell.

Polacy jeżdżą tam całymi rodzinami. Wielu ucieszy znacząca obniżka cen biletów

Australia. Operator maszyny komentuję awarię w parku rozrywki. Twierdzi, że postępowano zgodnie z procedurami

Operator maszyny wydał oświadczenie, w którym przeprosił za awarię. Zapewniono jednocześnie, że klienci australijskiego parku rozrywki w żadnym momencie nie znajdowali się w niebezpieczeństwie, a personel obsługujący atrakcje postępował zgodnie z obowiązującymi w takiej sytuacji procedurami.