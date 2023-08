Amerykańska policja poinformowała o śmierci rocznego dziecka z Nowego Jorku. Dziewczynka zmarła, ponieważ jej babcia pozostawiła wnuczkę na osiem godzin w nagrzanym samochodzie. Ten incydent nie był odosobnionym przypadkiem. Statystyki pokazują, że każdego roku na terenie USA w podobnych okolicznościach ginie kilkadziesiąt dzieci.

Roczna dziewczynka zmarła w nagrzanym samochodzie. Babcia zapomniała o dziecku i poszła do pracy

31 lipca 54-latka miała zawieźć swoją wnuczkę do żłobka w Smithtown, co opisała stacja CNN. Policjanci ustalili, że kobieta zapomniała o dziewczynce, która znajdowała się na tylnym siedzeniu samochodu kierowanego przez 54-latkę i pojechała prosto do pracy.

Gdy osiem godzin później kobieta chciała odebrać wnuczkę ze żłobka, zorientowała się, że zostawiła dziecko w aucie. Roczna dziewczynka została przewieziona do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jej zgon. Policja bada tę sprawę. Funkcjonariusze nie poinformowali dotychczas, czy przedstawią 54-latce zarzuty.

USA. W tym roku już 15 dzieci ze Stanów Zjednoczonych zmarło, bo zostawiono je w nagrzanych autach

Wykładowca San Jose State University gromadzi dane dotyczące śmierci dzieci pozostawionych w nagrzanych samochodach w USA. Ze statystyk publikowanych na stronie noheatstroke.org wynika, że śmierć rocznej dziewczynki z Nowego Jorku to 15 tego rodzaju przypadek, do którego doszło w 2023 roku. Naukowiec ustalił też, że od 1998 do 2022 każdego roku w Stanach Zjednoczonych ginęło średnio 38 dzieci znajdujących się w nagrzanych pojazdach. Przyczyną 52,61 proc. zdarzeń było to, że opiekunowie zapominali o swoich dzieciach. Ponad połowa zgonów dotyczyła dzieci poniżej drugiego roku życia.