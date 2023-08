Niedawna premiera filmu "Barbie" spopularyzowała trend nazwany "Barbiecore", którego podstawą jest intensywny różowy kolor. Wiele osób dostosowuje każdy detal, aby jak najwierniej zaprezentować swoje zaangażowanie w styl. Jak się okazuje, trumna również może stać się elementem ubarwionym za pomocą tego trendu. Zwłaszcza że w nowej produkcji Barbie podejmuje temat egzystencjalny i pyta: "Myślicie czasem o śmierci?".

Barbie. Domy pogrzebowe wprowadzają różową trumnę w stylu "Barbiecore"

Według doniesień "New York Post" powołującego się na "Jam Press", domy pogrzebowe zaczęły dostosowywać się do nowego stylu "Barbiecore". Przedsiębiorstwa oferują fanom różowe trumny z motywem Barbie. "Ta trumna, z uderzająco jasnoróżowym kolorem, reprezentuje iskrę i energię tych niezapomnianych chwil, które przeżyli" - głosi klip promocyjny zamieszczony na TikToku, który nawołuje do zapamiętania historii i celebrowania ich z kolorami i energią. "Niech ten hołd będzie świętem pełnym miłości, kolorów i niezapomnianych wspomnień" - brzmi treść klipu. Zdjęcie oferowanej trumny opublikowała jedna z internautek.

Trumna Barbie cieszy się dużym zainteresowaniem. "Śmierć w plastiku jest fantastyczna"

Firma Olivares Funeral Home promuje swoją trumnę "Barbie House" hasłem: "Możesz odpoczywać jak Barbie". Według doniesień "The Independent" nowy trend zainspirował także oumy pogrzebowe w Meksyku i Ameryce Łacińskiej, które postanowiły zaoferować swoim klientom różowe trumny Barbie. Prekursorem tego pomysłu może być dom pogrzebowy Alpha and Omega w Ahuachapán w Salwadorze, ponieważ wprowadził różową trumnę około rok temu.

Jam Press informowało, że zainteresowanie jaskrawym modelem gwałtownie wzrosło po premierze filmu, co skłoniło firmę Undertaker Isaac Villegas do zaoferowania 30 proc. zniżki dla wszystkich zainteresowanych. Firma poinformowała, że chciała wypromować różową trumnę, ponieważ stała się trendem i wzbudziła zainteresowanie klientów. 40 osób miało kontaktować się w tej sprawie, a 10 z nich dokonać zakupu. Ponadto forma dodała, że "skończyły się zapasy" różowych trumien. "Śmierć w plastiku jest fantastyczna" (Death in plastic, it's fantastic - ang.) - skomentowała jedna z osób, co jest oczywiście odniesieniem do piosenki zespołu Aqua pt. "Barbie Girl". Inny miejscowy przyznał, że "wieczny odpoczynek już nie wygląda tak źle".