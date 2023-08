Dwulatek mieszkający w Lombardii w północnych Włoszech zatruł się środkiem na szczury. Doszło do tego, gdy chłopiec bawił się w ogrodzie przy swoim domu. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Bergamo.

Dwulatek, który upuścił smoczek w miejscu, gdzie rozłożono trutkę na szczury, trafił do szpitala

Gazeta "La Repubblica" poinformowała, że do zatrucia doszło na terenie domu parafialnego w miejscowości San Martino in Strada, gdzie dwulatek mieszka wraz ze swoimi rodzicami. Chłopiec bawił się w ogrodzie, w którym rozłożono trutkę na szczury. W pewnym momencie dziecko upuściło na nią smoczek, a następnie włożyło go ponownie do ust. Rodzice dwulatka nie widzieli tego zdarzenia, ponieważ stracili na pewien czas syna z oczu.

Gdy zorientowano się, że dwulatek miał kontakt z trutką na szczury, wezwano służby ratunkowe i przetransportowano chłopca do szpitala. Jak przekazał portal ilmessaggero.it, dziecko znajduje się pod obserwacją lekarzy z Bergamo. Badanie krwi wykazało, że stan chłopca jest dobry i nie należy obawiać się jego pogorszenia w najbliższych dniach.

Włochy. Proboszcz mówi, że dziecko zatruło się środkiem na szczury, bo pracownicy firmy byli nieroztropni

Proboszcz parafii w San Martino in Strada powiedział, że przyczyną zatrucia dziecka było nieodpowiedzialne zachowanie pracowników firmy zajmującej się deratyzacją, która prowadziła prace na terenie domu parafialnego. Wezwali ją członkowie rodziny dziecka. - Uważam, że pracownicy tej firmy byli nieroztropni, ponieważ zostawili na ziemi tabletki z trucizną - stwierdził ksiądz.