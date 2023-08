Utonięcie chłopca miało miejsce w ośrodku wypoczynkowym Atlantic Reach w Newquay (Wielka Brytania). W poniedziałkowe popołudnie pięcioletni Robin przybył na basen z rodziną i sześciomiesięcznym bratem. Zaledwie godzinę później rozegrały się dramatyczne wydarzenia, których ofiarą stało się dziecko.

Wielka Brytania. Dziecko udało się z rodziną na basen, utonęło po godzinie. "Chcemy, aby każdy rodzic poznał tę historię"

Według doniesień portalu cornwalllive.com ojciec chłopca 35-letni Cemal robił zdjęcia swojej żonie i dzieciom podczas rekreacji. W pewnym momencie Robin poprosił ojca o zgodę na przejście z głównego basenu do mniejszego przeznaczonego dla dzieci, gdzie przebywała jego matka wraz z bratem. Mężczyzna zgodził się i dziecko udało się do bliskich, jednak nigdy tam nie dotarło. Opiekun nie zauważył, że jego syn tonie przez słabe oświetlenie i barierki.

Na basen wezwano służby ratunkowe, które przyjechały po dziewięciu minutach. Po godzinie 17:00 stwierdzono zgon dziecka. Policja stwierdziła, że śmierć chłopca nie jest traktowana jako podejrzana, ale jej okoliczności wciąż są badane przez śledczych. Obecnie trwa przygotowywanie akt dla koronera. Matka Robina przekazała, że uwielbiał się on przytulać, potrafił pisać obiema rękami oraz interesował się dinozaurami. - Chcemy, aby każdy rodzic poznał tę historię. To nie może się powtórzyć. Cierpimy z bólu i nie chcemy, aby którykolwiek z rodziców miał podobne odczucia - powiedziała matka chłopca cytowana przez "The Guardian".

Utonięcie dziecka. Ośrodek wypoczynkowy wystosował komunikat w sprawie śmierci

"Jesteśmy całkowicie załamani faktem, że wczoraj w naszym ośrodku zmarło dziecko. Uważamy, że na tym etapie nie jest właściwe dalsze komentowanie, z wyjątkiem stwierdzenia, że nasze myśli są z rodziną w tym trudnym czasie. Atlantic Reach zobowiązuje się do wspierania naszych gości i społeczności, a także naszego zespołu, który zapewnił natychmiastową pomoc. W związku z tym z szacunkiem prosimy wszystkich, których to dotyczy, o czas i przestrzeń w tym niepokojącym momencie" - napisał ośrodek wczasowy Atlantic Reach w swoich mediach społecznościowych.