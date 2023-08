Rosja rozpoczęła ćwiczenia na Bałtyku. Ponad 6 tys. żołnierzy i 30 okrętów

Kreml poinformował, że "podczas ćwiczeń planowane jest sprawdzenie gotowości sił Marynarki Wojennej do obrony interesów narodowych Federacji Rosyjskiej na ważnym operacyjnie obszarze oraz spójności pracy sztabów różnych szczebli w zarządzaniu siłami".

W ramach działań na Bałtyku zostaną przećwiczone "środki ochrony komunikacji morskiej, transportu wojsk i ładunków wojskowych oraz obrony wybrzeża morskiego" - informuje rosyjskie MON. Łącznie zaplanowano przeprowadzenie ponad 200 ćwiczeń bojowych, w tym również "praktycznego użycia broni".

W ćwiczeniach bierze udział ponad 30 okrętów wojennych i łodzi, 20 statków pomocniczych, 30 samolotów lotnictwa morskiego i rosyjskich sił powietrznych, około 6 tysięcy personelu wojskowego.

Resort zapowiada, że po zakończeniu ćwiczeń okręty wykonają rejsy między flotami do stałych punktów bazowania, a lotnictwo powróci na swoje lotniska.

Z kolei przy polsko-białoruskiej granicy żołnierze należący do grupy Wagnera biorą udział w ćwiczeniach białoruskiej armii. Szkolenia wojskowe odbywają się pod Brześciem na Białorusi, to jest zaledwie około 4 km od polskiej granicy. Zdaniem eksperta jest to przejaw typowego "radzieckiego modelu zachowania".

O przeprowadzaniu ćwiczeń wojskowych w newralgicznej lokalizacji poinformowało otwarcie samo Ministerstwo Obrony Białorusi. Na oficjalnym profilu na Facebooku resort publikuje zdjęcia szkolonych żołnierzy i ich wypowiedzi w formie krótkich relacji z poligonu szkoleniowego.

