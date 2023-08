Pojechał na wakacje na Cypr. Zmarł po wypiciu butelki wody. Sprawą zajęły się służby

Pięcioosobowa rodzina z Wielkiej Brytanii wyjechała na wakacje do Peyia na Cyprze w październiku ubiegłego roku. Niespodziewanie ojciec dwójki dzieci Colin Greenway znacząco podupadł na zdrowiu. Z powodu złego samopoczucia mężczyzna zdecydował o szybszym powrocie do kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieoczywiste miejsca nad wschodnim Bałtykiem [VLOG]

Zachorował na wakacjach na Cyprze. Zabójcze miało okazać się wypicie nieprzegotowanej wody

63-latek pracujący na co dzień w zawodzie sędziego piłkarskiego, wrócił do swojego miejsca zamieszkania w Norfolk wraz z dziećmi. Ponieważ wciąż czuł się chory, udał się po pomoc do Queen Elizabeth Hospital zlokalizowanego w King's Lynn. Pracujący tam lekarze odkryli, że mężczyzna miał infekcję wywołaną przez bakterię Campylobacter. Do zarażenia doszło najprawdopodobniej w wyniku wypicia przez niego nieprzegotowanej wody butelkowej. Groźną bakterię można złapać również, spożywając niedogotowane mięso i owoce morza. 63-latek wrócił do domu, gdy lekarze zauważyli poprawę w jego wynikach krwi. Niespodziewanie zmarł jednak już cztery dni później - 29 października 2022 r. Sprawa stała się głośna jednak teraz, bo zainteresowały się nią organy ścigania.

Polacy boją się lecieć na Rodos, ale biura podróży nie chcą zwracać kosztów

Wrócił chory z Cypru. Zmarł po tym, jak niedoświadczony lekarz pomylił dawkę leku

Sekcja zwłok Brytyjczyka wykazała, że przyczyną jego śmierci była zatorowość płucna. Jak podaje portal informacyjny liverpoolecho, przebieg leczenia męża zaniepokoił Sue Greenway. Kobieta będąca z zawodu emerytowaną lekarką zauważyła, że doszło do pomyłki w wystawieniu recepty dla opuszczającego szpital 63-latka.

Śledztwo potwierdziło, że chory mężczyzna otrzymał od młodego lekarza zalecenie spożywania zaledwie połowy zwykłej dawki leku mającego na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia zakrzepów krwi. Nikt z bardziej doświadczonego personelu nie zweryfikował pracy młodszego specjalisty. Dyrektor placówki Govindan Raghuraman poinformował, że trwa współpraca z organami badającymi sprawę. "Ponownie składam szczere kondolencje rodzinie pana Greenwaya" - przekazał.