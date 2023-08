Białoruskie śmigłowce nad Polską. Pentagon odsyła do polskiego MON. Jest analiza ISW

Według Instytutu Badań nad Wojną Grupa Wagnera na Białorusi nie stanowi zagrożenia militarnego dla Polski lub Ukrainy, dopóki nie zostanie ponownie wyposażona w sprzęt zmechanizowany. Analitycy z amerykańskiego think-tanku odnieśli się w ten sposób do wtorkowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Przypomnijmy, że MON poinformowało, że we wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. W odpowiedzi na incydent minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe.

Jednak kilka godzin wcześniej Wojsko Polskie zapewniało, że maszyny nie przekroczyły polskiej granicy, a loty zostały wcześniej zgłoszone przez stronę białoruską. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo małej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - tłumaczył się MON.

O incydencie zostało poinformowane NATO, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w trybie natychmiastowym wezwało chargé d'affaires ambasady Białorusi. "Ze względu na możliwe dalsze prowokacje apelujemy o odpowiedzialne rozpowszechnianie i komentowanie informacji, które mogą być wykorzystane przez rosyjski i białoruski reżim" - poinformowało także Ministerstwo Obrony Narodowej.

USA: Będziemy nadal poważnie podchodzić do bezpieczeństwa NATO

Do sprawy odniósł się rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder podczas briefingu prasowego, Ryder powiedział, że nie ma nic do ogłoszenia w kwestii wysłania dodatkowych sił na wschodnią flankę NATO, a po szczegółowe informacje odesłał do polskiego ministerstwa obrony narodowej. - Powtórzę jeszcze raz, że będziemy nadal bardzo poważnie podchodzili do bezpieczeństwa NATO. I będziemy nadal pracować z naszymi sojusznikami z NATO, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny - mówił generał sił powietrznych USA.

Wcześniej podczas codziennego briefingu komentarza do sprawy odmówił rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

MON potwierdza: Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Białoruś: Oskarżenia są naciągane

"Oskarżenia o naruszenie granicy Polski przez śmigłowce Mi-24 i Mi-8 białoruskich Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Powietrznej są naciągane" - podaje reżimowa agencja Belta. Powołuje się na tamtejszy resort obrony. Ministerstwo Obrony Białorusi przekazało w komunikacie, że oskarżenia "zostały wystosowane przez polskie kierownictwo wojskowo-polityczne w celu kolejnego usprawiedliwienia gromadzenia sił i techniki przy granicy białoruskiej".

Białoruś o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej: "Naciągane"

W komunikacie uwypuklono, że polscy dowódcy od rana uspokajali obywateli oświadczeniami, że polskie radary nie zarejestrowały przekroczenia granicy państwowej. Strona białoruska uważa, że wieczorem zmieniono narrację po konsultacjach z "zachodnimi sojusznikami". Podane przez MON wyjaśnienie, że radary nie zauważyły przekroczenia granicy, bo miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, jest wymyślone po wspomnianej konsultacji. Białoruskie ministerstwo obrony zarzeka się, że śmigłowce Mi-24 i Mi-8 nie naruszyły granicy.