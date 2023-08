Alaksandr Łukaszenka 1 sierpnia powiedział, że planuje przyśpieszyć tworzenie zakontraktowanej armii. Grupa Wagnera ma stanowić trzon nowopowstałych sił zbrojnych na Białorusi. Dyktator ujawnił, w jakim celu gromadzi siły i poinformował, czym zajmują się najemnicy.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka ujawnił plany dotyczące armii. Najemnicy z grupy Wagnera zostaną do niej włączeni

- To była moja inicjatywa. Chcę, żeby ci faceci (Grupa Wagnera przyp. red.) pozostali w siłach zbrojnych naszego kraju. I opierając się na nich, podjąłem bardziej aktywne kroki w celu stworzenia armii kontraktowej - oznajmił Alaksandr Łukaszenka cytowany przez rosyjską agencję informacyjną TASS. Dyktator stwierdził, że Białoruś nie zamierza prowadzić wojny. - Nie chcemy żadnych wojen i myślę, że wszystko będzie dobrze. Jeśli wróg zobaczy, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć i że poniesie nieodwracalne straty, które będą dla niego nie do przyjęcia, nigdy nie zaatakuje - stwierdził Alaksandr Łukaszenka.

MON potwierdza: Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Białoruski minister obrony Wiktor Chrenin poinformował, że żołnierze kontraktowi stanowią około 60 procent armii w Białorusi. Dwuletni kontrakt mogą podpisać zarówno osoby, które nigdy nie służyły w wojsku, jak i te, które zostały przyjęte do obowiązkowej służby wojskowej. Grupa Wagnera uczestniczyła w szkoleniach z Białoruskimi żołnierzami. Nie ujawniono dokładnej liczby najemników przebywających na Białorusi.

Gdzie jest Grupa Wagnera? Alaksandr Łukaszenka poinformował czym zajmują się najemnicy

Mateusz Morawiecki poinformował 29 lipca, że "ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi". - Nagle ostatnio słyszę, że Polska wpadła w szał, że rzekomo przyjeżdża tu jakiś oddział, aż 100 osób. Żadne oddziały PKW Wagnera w liczbie 100 osób nie przeniosły się tutaj. Są skoncentrowane w Brześciu i Grodnie. Muszę szkolić swoje wojsko - powiedział Alaksandr Łukaszenka, cytowany przez agencję BelTA.

Łukaszenka twierdzi, że "żartował" na temat wycieczki wagnerowców do Polski

- Ja nie chcę walczyć. Nie chcę, żeby nasi chłopcy umierali. Dlatego musimy ich uczyć. Więc przekazują swoje doświadczenie. Oni doradzą, coś powiedzą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych żołnierzy. Mówią, że to bardzo wyszkoleni ludzie, a co najważniejsze, chcą się uczyć. Dlatego będąc pod Osipowiczami, w centrum Białorusi, ci faceci nie chcą iść gdziekolwiek. Są przyzwyczajeni do wykonywania rozkazów - stwierdził Łukaszenka i dodał, że grupa Wagnera pomaga Białorusi za darmo.