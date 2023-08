Alaksandr Łukaszenka 1 sierpnia spotkał się z mieszkańcami miejscowości Bieławieżski. Według doniesień państwowej agencji Belta przekonywał podczas niego, że słowa o planowanej wycieczce grupy Wagnera były jedynie "żartem". Dyktator powiedział również, że zachodni sąsiedzi powinni być wdzięczni za jego pomysł, by wagnerowcy przybyli na Białoruś. Grupa Wagnera ma bowiem "nie wybaczyć" jednego z wydarzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozszerzenie Rosji o Białoruś? Paweł Kowal: Łukaszenka jest częścią rządu Putina i powinien być za to sądzony

Alaksandr Łukaszenka "żartował" kiedy mówił, że grupa Wagnera chce jechać do Warszawy i Rzeszowa? "Niech podziękują"

- Żartowałem, że wagnerowcy szeptali między sobą: jedziemy na wycieczkę do Rzeszowa - powiedział Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z mieszkańcami i uzasadnił, że zrobił to, ponieważ sprzęt oraz broń jechały z Rzeszowa pod Bachmut. Grupa Wagnera miała prowadzić tam wówczas działania zbrojne przeciwko Ukrainie. - Tysiące ich ludzi tam zginęło. Oni tego nie wybaczą - stwierdził Łukaszenka. - Niech podziękują Białorusinom za zaproszenie tych bojowników do nas - powiedział przywódca Białorusi.

ISW o nowych zadaniach Grupy Wagnera. Wcześniej robili to z Rosjanami

Dyktator poinformował, że grupa Wagnera ma pod kontrolą ponad 30 tysięcy najemników. - To są ludzie doświadczeni przez wojnę, z obrażeniami. Wielu zostało kalekami i wielu zginęło. Czy wybaczą? Nie wybaczą. Dlatego niech się modlą, byśmy ich zatrzymali (...). Inaczej bez nas by się tam przedostali i wdarliby się tak do tego Rzeszowa i Warszawy, że to nie byłaby drobnostka. Dlatego nie ma potrzeby robić wyrzutów, ale niech dziękują - powiedział Alaksandr Łukaszenka.

Białoruś. Grupa Wagnera zbliżyła się do przesmyku suwalskiego. Łukaszenka zdementował doniesienia o rzekomych działaniach

Przywódca Białorusi zdementował spekulacje na temat ewentualnego ataku przesmyku suwalskiego. - Korytarz Suwalski nie znajduje się na Białorusi. Nie poruszamy się tym korytarzem, ani do tego korytarza - zapewnił Łukaszenka i dodał, że Białoruś "nie potrzebuje go od tysiąca lat" oraz że najważniejsze to zachować spokój. Grupa Wagnera pojawiła się w okolicy przesmyku suwalskiego w ubiegłym tygodniu. Media informowały wówczas o planowanych na tym obszarze prowokacjach.

Senator USA odpowiedział na groźby Miedwiediewa. "Czas wytrzeźwieć"

Jak informowaliśmy, pod koniec lipca Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z Władimirem Putinem oznajmił, że grupa Wagnera domagała się zgody na wyjazd. - Może nie powinienem tego mówić, ale powiem. Wagnerowcy zaczęli nas nękać, mówiąc: "Chcemy jechać na Zachód. Pozwól nam". Zapytałem: "Dlaczego chcecie jechać na Zachód?". Odpowiedzieli: "No, żeby pojechać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa" - powiedział wówczas Łukaszenka.