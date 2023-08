Do prób podpalenia budynków wojskowych komisji uzupełnień miało dojść w Kazaniu, Omsku, Petersburgu, Podolsku, Kałudze, Wierchnieuralsku oraz Kopejsku. Prawie wszyscy podpalacze powiedzieli, że byli szantażowani przez nieznanych oszustów.

Rosja. Liczne próby podpaleń wojskowych urzędów rejestracyjnych

Z informacji przekazanych przez Bazę wynika, że większość prób podpalenia dokonały kobiety. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia w Kopiejsku zatrzymano 54-letnią Irinę R., która próbowała podpalić tamtejszy wojskowy urząd rejestracyjny.

"Wrzuciła koktajl Mołotowa do gabinetu lekarskiego znajdującego się w budynku wojskowego urzędu" - przekazała Baza. Tego samego dnia doszło do kolejnej próby podpalenia w Wierchnieuralsku.

Na miejscu zatrzymano 34-letnia Darię Sh., mieszkankę miasta. Do zatrzymania doszło również w Kałudze, gdzie 78-letni emeryt miał również próbować podpalić urząd wojskowy.

Rosja. Oszuści mają nakłaniać do podpalania budynków urzędów wojskowych

Według relacji jednej z kobiet, która miała próbować podpalić budynek urzędu wojskowego w mieście Rossosz w obwodzie woroneskim 31 lipca, kilka dni wcześniej skontaktowała się z nią osoba, podająca się za pracownika Banku Centralnego.

"Powiedziano jej, że jej konta zostały zablokowane. Później zadzwonili do niej 'stróże prawa' i powiedzieli, że oszust jest w wojskowym biurze meldunkowym i aby go zatrzymać, musi wrzucić do budynku koktajl Mołotowa. Dziewczyna postanowiła pomóc 'policji' i zgodziła się na podpalenie" - poinformowała Baza. 24-letnia Olga P. została zatrzymana i przewieziona do departamentu MSW - podała Baza.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, po natężeniu działań wojennych w Ukrainie, w Rosji doszło do ponad 100 prób podpalenia m.in. wojskowych komend uzupełnień. Początkowo rozpatrywano te sprawy jako uszkodzenie mienia, jednak rosyjskie służby poinformowały, że będą je traktować jako ataki terrorystyczne. Grozi za nie nawet 15 lat pozbawienia wolności - poinformowało Radio Swoboda.