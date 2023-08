Grupa Wagnera prowadzi szkolenie na szczeblu kompanii z żołnierzami białoruskich brygad zmechanizowanych - poinformował 30 lipca resort obrony Białorusi. Oznacza to, że najemnicy Jewgienija Prigożyna mają nowe, jak podkreślił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), warte zauważenia zadanie.

Grupa Wagnera przejęła obowiązki rosyjskich wojskowych

Szkolenie obejmuje ćwiczenia taktyczne dla piechoty, skoncentrowane na ukrywaniu wielkości sił przed dronami oraz koordynację pomiędzy plutonami, kompaniami i brygadami. Piechota miała ćwiczyć także atak zbrojny przy wsparciu czołgów i artylerii. Jak podkreślił Instytut Studiów nad Wojną w analizie opublikowanej w poniedziałek (31 lipca), "białoruskie wojsko zazwyczaj prowadzi takie ćwiczenia z rosyjskimi trenerami i polega na rosyjskich planistach".

Także w poniedziałek (31 lipca) Jewgienij Prigożyn ogłosił, że Grupa Wagnera nie rekrutuje już nowych bojowników, bo dysponuje wystarczającymi rezerwami. Warto podkreślić, że mimo nieudanego "marszu sprawiedliwości" na Moskwę, firma na początku lipca kontynuowała swoje działania w Rosji i nie wstrzymała tam werbunku, co dla wielu było zaskoczeniem. Więcej na ten temat w artykule:

Jak ocenili analitycy z ISW, Kreml mógł niedawno zakazać Grupie Wagnera werbunku w Rosji, a Jewgienij Prigożyn informując o jego przerwaniu, prawdopodobnie stara się zachować twarz.

Rosja zwerbowała do armii najemników z Grupy Wagnera

Co więcej, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, którym kieruje Siergiej Szojgu, prawdopodobnie zwerbowało "pewną liczbę" najemników z Grupy Wagnera. Jewgienij Prigożyn ogłosił w poniedziałek, że "niestety kilku członków personelu zgodziło się przenieść". Szef firmy "podziękował byłemu personelowi za ich służbę i stwierdził, że ani on, ani Rada Dowództwa Grupy Wagnera nie zakazali bojownikom dołączania do różnych rosyjskich struktur bezpieczeństwa" - czytamy w raporcie ISW.