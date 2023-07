Matka Ojczyzna traci godło ZSRR. Stalowy gigant z Kijowa dostanie nowy symbol na tarczy

Państwowa Inspekcja Architektury i Urbanistyki o planowanych zmianach informowała w czerwcu, kiedy wydała zgodę na usunięcie sowieckiego symbolu z potężnego pomnika. Jeszcze w 2022 roku przeprowadzono badanie opinii społecznej, z którego wynikało, że 85 proc. z 800 tys. przebadanych osób chciało zmiany sowieckiego symbolu na trójząb.

REKLAMA

Wnuk rzeźbiarza popiera zmiany

Matka Ojczyzna to monumentalny, ponad stumetrowy i ważący ponad 500 ton pomnik ze stali nierdzewnej. Wewnątrz postumentu mieści się sala pamięci, w której wyryto imiona tysięcy żołnierzy i robotników, którzy otrzymali tytuł Bohatera Związku Radzieckiego i Bohatera Pracy Socjalistycznej.

Zobacz wideo Wolontariusze pomagają uprzątnąć katedrę w Odessie, która ucierpiała podczas rosyjskiego ataku 23.07

Projektantem pomnika był Jewgienij Wuczeticz, twórca również betonowego postumentu Matka Ojczyzna Wzywa! w Wołgogradzie czy rozebranego w lutym tego roku pomnika Nikołaja Watutina w Kijowie. Wuczeticz zmarł jednak w 1975 roku i jego pracę przejął Wasyl Borodaj, rzeźbiarz urodzony w ówczesnym Jekaterynosławiu (w krótko istniejącej Republice Rosyjskiej), w dzisiejszym Dnieprze. Zmarł w już niepodległej Ukrainie, w Kijowie.

Jak informowało Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, wnuk i spadkobierca Borodaja, noszący to samo imię i nazwisko, co jego dziadek popiera zmianę symbolu sowieckiego na trójząb, "Uważa, że to wymóg czasów, sprawiedliwość dziejowa i świadectwo nowej rzeczywistości" - podano.

Rozmowy pokojowe ws. wojny w Ukrainie. Polska potwierdza uczestnictwo

"Ani grosza z budżetu państwa"

Metal na trójząb musiał być identyczny z tym, którego użyto do produkcji całego monumentu. Matkę Ojczyznę wykonano przed laty z surowca z zakładów Azovstal, Mariupolskiego kombinatu metalurgicznego im. Iljicza oraz huty stali Zaporiżstal. Ta ostatnia miała współtworzyć trójząb razem z jednym z europejskich zakładów. Ostatecznie jednak stal z Zaporoża okazała się wadliwa.

Cały projekt wymiany symbolu to koszt 28 mln hrywien (ok. 3 mln zł). Jest finansowany wyłącznie przez duże firmy, m.in. Naftogaz, Monobank, Oszczadbank, Novą Posztę czy Perszą Prywatną Browarnię. Na trójząb, jak podaje ministerstwo, nie wydano "ani grosza z budżetu państwa".

Tak wygląda "jeden z najpilniej strzeżonych sekretów Ukrainy". Ma zasięg 800 km

Matka Ojczyzna wzbudzała kontrowersje w czasach, gdy była budowana - ze względu na koszt budowy. Wzbudza je również obecnie ze względu na koszty jej utrzymania. W 2015 roku rząd Ukrainy zdecydował o dekomunizacji, która miała objąć m.in. nazwy ulic i pomniki. Wówczas spod tego prawa wyłączono jednak upamiętnienia II wojny światowej. Obecnie - w związku z inwazją Rosji - usuwane są też pomniki i symbole związane z wojną.