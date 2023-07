Zamach stanu w Nigrze. Jest pierwsze zdjęcie obalonego i uwięzionego prezydenta Bazouma

W zeszłym tygodniu w Nigrze doszło do zamachu stanu. Straż prezydencka obaliła i uwięziła prezydenta Mohameda Bazouma, pierwszego demokratycznie wybranego przywódcę tego kraju. Od tego czasu władzę sprawuje junta wojskowa, na czele której stanął generał Abdourahamane Tiani, szef Gwardii Prezydenckiej.

Pierwsze zdjęcie obalonego i uwięzionego prezydenta Nigru

Tymczasem w sieci pojawiło się pierwsze od początku zamachu stanu zdjęcie obalonego i uwięzionego Mohameda Bazouma. Udostępnił je w mediach społecznościowych prezydent Czadu Mahamat Idriss Déby. Na fotografii widać uśmiechających się polityków.

Mahamat Idriss Déby udał się do Nigru, który - jak podkreślił - "przechodzi poważny kryzys polityczny", jako wysłannik dyplomatyczny. W trakcie wizyty spotkali się z nim Mohamed Bazoum, generał Abdourahamane Tiani oraz były prezydent kraju Mahamadou Issoufou. Czadyjski przywódca zaznaczył, że celem tych rozmów jest "znalezienie pokojowego rozwiązania kryzysu, który wstrząsnął" Republiką Nigru.

Prezydent Czadu opublikował również zdjęcie z generałem Abdourahamanem Tianim. Przywódca junty wojskowej ma na sobie mundur i także się uśmiecha.

Państwa Afryki Zachodniej grożą interwencją wojskową w Nigrze

W niedzielę o sytuacji w Nigrze w stolicy Nigerii - Abudży - rozmawiali przywódcy państw należących do Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. To regionalna organizacja, która zrzesza 15 krajów afrykańskich. Należą do niej między innymi Ghana, Gwinea, Nigeria i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Po spotkaniu liderów Wspólnota wydała oświadczenie, w którym potępiła zamach stanu w Nigrze i dała nigerskiej juncie siedem dni na przywrócenie prezydenta Bazouma. W razie niespełnienia ultimatum kraje afrykańskie są gotowe podjąć wszelkie działania niezbędne do przywrócenia porządku konstytucyjnego w tym kraju. W komunikacie zaznaczono, że Wspólnota nie wyklucza użycia siły.

Jednocześnie przywódcy państw Afryki Zachodniej poinformowali, że zarządzili natychmiastowe spotkanie dowódców wojskowych krajów należących do Wspólnoty. Dowódcy mają przygotować plan ewentualnej interwencji wojskowej.

