Oto "jeden z najpilniej strzeżonych sekretów Ukrainy". W CNN pokazano nawodnego drona

Amerykańska telewizja CNN opublikowała nagrania "jednego z najpilniej strzeżonych sekretów Ukrainy". Mowa o liczących pięć metrów długości morskich dronach. Jak wskazuje CNN, nigdy wcześniej nie były one prezentowane mediom. "Coraz częściej pozwalają Ukraińcom atakować i obserwować Rosjan na Morzu Czarnym i na Półwyspie Krymskim. (...) Okazują się niezbędnym narzędziem w walce z Rosjanami" - czytamy.

Najnowsza wersja drona, o którym informuje CNN, waży do jednej tony, może przenosić ładunek wybuchowy do 300 kg, ma zasięg 800 km i może osiągnąć prędkość do 80 km/h. "Ukraińskie źródła obrony potwierdziły CNN, że drony morskie brały udział w co najmniej dwóch niedawnych atakach: na most Kerczeński w lipcu oraz w port w Sewastopolu na Krymie w październiku ubiegłego roku" - podaje amerykańska telewizja. Nie wiadomo, ile takich dronów jest obecnie w posiadaniu Ukraińców.

"Rozwój ukraińskich dronów morskich miał podążyć dwutorowo. Z jednej strony mają trwać prace nad urządzeniem poruszającym się tuż pod powierzchnią wody, przypominającym torpedę ze stałym masztem wystającym nad powierzchnię. Na pokazach publicznych jest nazywana TLK-150 Toloka. Tak samo jak pierwsze drony, to też dzieło cywilnej grupy inżynierów działających prywatnie, jedynie we współpracy z wojskiem. Z drugiej strony mają trwać prace nad udoskonaleniem pierwszej generacji dronów nawodnych, prawdopodobnie poprzez uczynienie ich bardziej opływowymi i trudniejszymi do wykrycia" - pisał w połowie lipca dziennikarz Gazeta.pl Maciej Kucharczyk.

Wojna w Ukrainie

Najcięższe walki toczą się na Zaporożu, Chersońszczyźnie i w Donbasie - informuje w porannym poniedziałkowym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wysiłki Ukraińców skupiają się na nacieraniu w kierunkach na Melitopol i Berdiańsk. Na tamtym obszarze Rosjanie znajdują się w defensywie. Bezskutecznie próbują jednak nacierać w okolicach Kupiańska, Łymanu, Awdijiwki i Marinki pod Donieckiem. Starali się również podejść pod niedawno odbite przez Ukraińców Staromajorske w obwodzie donieckim.

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło również do ataku rakietowego na Charków. Wzdłuż całej linii frontu Rosjanie przeprowadzili ponad 150 uderzeń rakietowych artyleryjskich i lotniczych na osady i miasta. Są doniesienia o zabitych i rannych cywilach. Sytuacja na granicy ukraińsko-białoruskiej pozostaje bez zmian. Ukraińcy donoszą, że ich lotnictwo i siły rakietowe dokonały w niedzielę kilkunastu uderzeń na rosyjskie wojska i sprzęt. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje ponadto o wysiłkach Rosjan na rzecz nielegalnej integracji okupowanych obszarów z ich państwem i przestrzenią informacyjną. W osadzie Milowe w obwodzie ługańskim rosyjscy żołnierze mieli doprowadzić kable komunikacyjne z głębi Rosji.